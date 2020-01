Anticipazioni Trono Over | Veronica smaschera Armando: la segnalazione

Trono Over | Nella registrazione del 16 gennaio di Uomini e Donne, Veronica porterà in studio una nuova segnalazione su Armando Incarnato

Uomini e Donne non delude mai. La registrazione del Trono Over del 16 gennaio ha portato in scena succosi retroscena riguardanti i protagonisti della trasmissione.

In studio, Veronica ha portato una nuova segnalazione su Armando Incarnato. La dama è stata contattata da una giovane fan, fin qui nulla di male. Peccato che la ragazza le abbia raccontato di aver frequentato Armando, mentre lui era all’interno della trasmissione.

L’ultima volta sarebbe avvenuto qualche giorno fa, prima della registrazione. La nuova segnalazione su Armando del Trono Over sarebbe arrivata anche alla redazione di Uomini e Donne, ma al momento è ancora tutta da verificare. In quanto va considerato che al momento è soltanto uno screen consegnato da Veronica agli autori.

Armando Incarnato è fidanzato? La segnalazione di Veronica al Trono Over

Armando Incarnato, dopo aver smentito la relazione con la sua collaboratrice, è stato il protagonista di una segnalazione. Questa volta fornita da Veronica.

Come riportano le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, una ragazza afferma di avere una frequentazione con il cavaliere, ma non è finita qui.

In studio, durante il corso della puntata, Roberta e Veronica si confronteranno a telecamere spente per sapere cos’è realmente successo con Armando. Inizialmente lui non voleva che le due si confrontassero, ma non ha potuto evitare l’inevitabile. Le due si sono confrontate, ma in studio non verrà rivelato cosa si sono dette.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha anche punzecchiato Barbara De Santis, dicendole che lei non esce con gli uomini ce le interessano davvero. Ovviamente Armando faceva riferimento a se stesso. Ma la dama ha volutamente ignorato la provocazione, spiegandogli più volte che lei non è assolutamente interessata ad iniziare una conoscenza con lui.

Nei prossimi appuntamenti, però, ritorna Ida Platano al Trono Over. La dama prenderà parte alle fasi finali delle sfilate. Riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di più bella del reame?

Chissà che il suo ritorno, soltanto per le sfilate, non faccia rinascere in Armando la voglia di volerla frequentare ancora una volta.