Amici 2020 Serale, lite in diretta tra Anna Pettinelli e Loredana Bertè: “dai solo bastonate, non fai che affossare questi ragazzi”.

Anna Pettinelli e Loredana Bertè animano la seconda puntata del serale di Amici 2020. Tutto è accaduto dopo il duetto di Gaia Gozzi con Mahmood. Il giudizio di Loredana Bertè non è piaciuto ad Anna Pettinelli che, stanca di ascoltare il duro giudizio della cantante nei confronti di Gaia, sbotta.

Amici 2020 Serale, lite in diretta tra Anna Pettinelli e Loredana Bertè: “dai solo bastonate”

Dopo il duetto di Jacopo con Fabrizio Moro che ha annunciato il nuovo album e il tour autunnale, sul palco del serale di Amici 2020 si è presentata Gaia Gozzi che il pubblico del talent show ha già visto in un altro talent. Gaia ha duettato con Mahmood sulle note di alcuni dei suoi grandi successi come Soldi, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Se Gabry Ponte, uno dei giudici esterni ha espresso un giudizio positivo nei confronti di Gaia, Loredana Bertè è stata durissima.

“E’ stata concellata da un artista stratosferico, l’ha sovrastata”, afferma Loredana Bertè. Anna Pettinelli, furiosa, sbotta: “ma come fai a dire cancellata? Ha cantato in una tonalità che non è la sua”. “Sì ma ha stonato bella. Le stonature contano. Lui è stato stratosferico, ma lei dov’era?”, replica la Bertè. “Lei c’era e ha tenuto il passo con Mahmood e non era una cosa facile”, dice ancora la Pettinelli. “Non era all’altezza della situazione, siamo professioni”, aggiunge ancora la Bertè. “Lei non è ancora una professionista”, conclude la Pettinelli.

La lite si riaccende dopo il duetto di Nyv con Al Bano. Loredana Bertè esalta l’esibizione di Nyv che ha cambiato l’arranggiamento della canzone. Gabry Ponte le fa notare che, con Gaia ha detto esattamente il contrario e di fronte alla Bertè che difende la propria scelta, la Pettinelli perde la pazienza.

“Io dico sempre che bisogna cercare di entrare nell’anima di questi ragazzi che sono entrati in questa scuola da poco e non pretendere che siano dei professionisti. Loro possono stonare perchè stonano anche i professionisti e trovo che bisogna essere un po’ più clementi quando ci si trova davanti questi ragazzi”, dice la Pettinelli.

Sentendosi chiamata in casa, la Bertè risponde: “loro vogliano fare i professionisti e io li tratto da professionisti”. “Non li devi trattare da professionisti perchè non lo sono ed è in quest’ottica che bisogna giudicarli e spronarli perchè tu non fai altro che affossarli. Io sono severa, ma c’è anche bastone e carota. Tu dai solo bastonate”, conclude l’insegnante di Amici.