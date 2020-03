GF VIP | Sossio Aruta contro tutti: la nomination ormai è sicura

Sossio Aruta sembra già diretto alla nomination dopo una manciata di giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello VIP. Ecco come il compagno di Ursula Bennardo si sta trasformando nell’edizione 2020 di Salvo Veneziano.

Sossio Aruta ha attraversato la porta rossa della Casa del Grande Fratello da pochissimi giorni ma sembra già essersi ritagliato un posto di tutto rispetto tra gli inquilini più odiati della casa.

Il motivo sta nel fatto che gli scherzi di Sossio e il suo comportamento generale con gli altri inquilini e nella gestione degli spazi comuni della casa è stato assolutamente irrispettoso.

Ecco perché quella di Sossio sembra una storia che si ripete (e che non finì benissimo).

Sossio Aruta dalla porta rossa alla nomination

La casa del Grande Fratello è in grado di far uscire la parte migliore e la parte peggiore di tutti i concorrenti che decidono di rinchiudersi volontariamente tra le sue quattro mura.

Nel corso delle numerose edizioni del reality show si è inoltre dimostrato che ogni concorrente si costruisce un personaggio che possa allo stesso tempo far breccia nel cuore del pubblico e diventare importante all’interno della casa inserendosi, in maniera produttiva, all’interno delle varie dinamiche di gruppo.

Al tempo del Grande Fratello VIP 2 fu chiaro immediatamente che il buffone di corte, in grado di strappare bonariamente un sorriso proprio a tutti (anche a Raffaello Tonon) fosse l’adorabile e instancabile Luca Onestini.

Quest’anno pare che Patrick Ray Pugliese abbia deciso di prendere il posto che fu di Luca, organizzando continuamente scherzi più o meno malefici alle spalle degli altri coinquilini.

Patrick però sa molto bene come si ha a che fare con le persone senza risultare invadente o fastidioso: ne è stato un esempio il recente scherzo ad Adriana Volpe. La conduttrice aveva appena detto a Patrick che aveva intenzione di andare a fare una doccia. Dopo aver avuto la conferma che Adriana aveva intenzione di lavare anche i capelli, Patrick ha deciso di anticipare leggermente i tempi e ha fatto ad Adriana una vera e propria doccia con il soffione dell’acquaio della cucina.

Adriana non se l’è presa e, al contrario, è sembrata molto divertita.

Nel tentativo di riuscire simpatico come Patrick, Sossio ha cominciato a fare scherzi di vario tipo a tutti gli inquilini della casa, senza capire però che venivano recepiti in maniera molto diversa rispetto a quelli di Patrick.

Sossio, infatti, nel giro di pochissimi giorni ha svegliato le persone nel cuore della notte gridando e spadellando senza alcun rispetto, ha urlato come un forsennato giocando a ping pong e, in linea generale, ha fatto solo battute grevi e poco divertenti.

Come se non bastasse, Sossio è stato definito maleducato e disordinato: mette i piedi sul tavolo, lascia tutto in disordine, non si preoccupa di pulire nulla.

È stato proprio Patrick a stroncare completamente il comportamento di Sossio: “Non ha tatto, fa scherzi da spogliatoio”. Dal canto suo Fabio Testi ha aggiunto: “Non è furbo, ci vuole rispetto”.

In realtà Sossio ha tentato di mostrare in questi giorni anche un animo romantico: l’ex calciatore ha composto la scritta “Ti Amo Ursula” nel giardino della casa utilizzando vari bicchieri bianchi in occasione del loro anniversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: 3 Mar 2020 alle ore 2:25 PST

Sembra di rivedere, in ogni suo comportamento, gli stessi atteggiamenti di Salvo Veneziano nel primissimo Grande Fratello: all’epoca Salvo utilizzò vernice e pennelli per dipingere sui muri della casa messaggi d’amore destinati a sua moglie.

Anche Salvo inoltre (un po’ come tutti i concorrenti di quella prima edizione) veniva accusato spesso di non prendere parte attivamente alla gestione della casa.

Sossio Aruta riuscirà a correggere il tiro nei giorni che lo separano dalla prossima nomination oppure ha già segnato il proprio destino all’interno della casa nel giro di una manciata di giorni?

