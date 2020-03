Trono Classico | Teresa Langella di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sul suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Da tempo non si fa altro che mormorare dell’ingresso di Teresa Langella all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, attraverso un’intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ci ha tenuto a fare chiarezza riguardo la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La compagna di Andrea Dal Corso non solo ha chiarito che non entrerà a far parte del reality show di Alfonso Signorini, ma che non ha mai sostenuto il provino. Prendere parte al programma non è mai stato nei suoi programmi.

“Ci tengo a chiarire che non è assolutamente vera la notizia che mi vedrebbe prendere parte al reality show di canale 5” ha esordito l’ex protagonista del Trono Classico. “Non ho neppure sostenuto il provino!” ha proseguito la cantante. “Non capisco come mai io e Andrea ci ritroviamo sempre ad essere i protagonisti di fake news” ha concluso.

Sembra dunque ufficiale, quindi: Teresa Langella non entrerà al Grande Fratello Vip. I suoi attuali impegni, almeno per il momento, non prevedono il mondo del piccolo schermo.

Trono Classico | Teresa Langella ammette: “Con Andrea Dal Corso non è facile”

Teresa Langella, oltre a smentire la sua presenza nella quarta edizione del GF Vip, ha anche confidato di vivere non poche difficoltà nel suo rapporto con Andrea Dal Corso del Trono Classico. Il motivo?

Da quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha realizzato il suo sogno, è stata costretta a prendere a casa a Roma, mentre prima conviveva con il suo compagno a Milano.

La distanza tra i due, come prevedibile, ha creato non pochi problemi, causando numerosi litigi tra loro. Fortunatamente ad unirli c’è un sentimento solido alla base e grazie a questo riusciranno a superare il problema della distanza. Anche se, come ha fatto notare Teresa Langella del Trono Classico, lei sarà costretta a restare a Roma fino all’inizio di questa estate, visto il contratto che la lega a Radio 105.

La fidanzata di Andrea Dal Corso, però, come i suoi fan ricorderanno bene, di recente è stata colpita da un grave lutto e il suo compagno non ha mai smesso di starle accanto. Nemmeno per un secondo, supportandola con tutto il suo amore.

Nonostante le mille difficoltà, la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne prosegue a gonfie vele.