Uomini e Donne | Barbara De Santi del Trono Over ha ammesso di aver compreso alcuni sbagli commessi con gli uomini dopo aver parlato con alcune escort

Barbara De Santi è una delle protagoniste indiscusse, insieme a Gemma Galgani, del Trono Over di Uomini e Donne, ed è sulla bocca tutti, oltre che per il suo carattere fumantino e per i continui colpi di scena che fornisce durante la registrazione delle puntate del dating show di Maria De Filippi, per l’uscita del suo primo libro Fare l’amore come un escort.

La dama, intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione, ha spiegato com’è nato il libro. In una fase iniziale, infatti, l’opera doveva limitarsi a raccontare la sua vita, ma dopo aver incontrato alcune donne che svolgono la professione di escort, Barbara ha scelto di dare un taglio diverso al suo manoscritto.

“Avevo già iniziato a scrivere i primi capitoli riguardanti gli uomini che avevo frequentato in trasmissione” ha spiegato Barbara De Santi di Uomini e Donne. “Poi ho conosciuto delle donne che lavorano come escort e mi hanno insegnato a capire cosa sbagliavo e perché mi perdevo gli uomini per strada” ha concluso la dama del parterre femminile del Trono Over.

Uomini e Donne | Barbara De Santi chiarisce: “Il titolo del libro? Una provocazione”

Barbara De Santi, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sulla sua vita privata, ha ovviamente chiarito che il titolo del suo libro, ma anche l’intero contenuto, è ovviamente una provocazione e che non va preso propriamente alla lettera.

“Il mio libro, soprattutto il titolo, è una provocazione” spiega la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Ho scritto della mia vita, componendo dei racconti che trattano anche dalla mia esperienza nel programma di Maria de Filippi, riguardo le conoscenze che ho avuto nel corso di questi anni” ha proseguito Barbara, che di recente si è lasciata sfuggire un suo commento sull’emergenza legata al coronavirus.

“Oltre alla parte dedicata al programma, ho affrontato anche una sfera più privata della mia vita, raccontando della mia famiglia e delle mie amicizie” ha concluso la dama.

Barbara De Santi del Trono Over, tra le pagine del suo libro, si è raccontata come mai prima d’ora.