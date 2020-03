Trono Classico | Diletta Pagliano ha rotto il silenzio sul suo ex fidanzato Leonardo Greco, ex protagonista di Uomini e Donne, positivo al coronavirus

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato dell’ex protagonista del Trono Classico, Leonardo Greco che è risultato positivo, dopo il terzo tampone effettuato, al coronavirus.

Il pubblico del piccolo schermo, oltre a preoccuparsi per la salute dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ora sta decisamente meglio rispetto alle sue condizioni iniziali, si è chiesto se la sua storica ex fidanzata Diletta Pagliano, i due si erano conosciuti proprio negli studi Elios di Roma, si fosse fatta sentire in questo periodo così delicato.

Dopo numerose insistenze da parte dei fan, Diletta ha risposto alla curiosità dei fan. Che cosa ha detto?

Diletta Pagliano ha scritto a Leonardo Greco del Trono Classico, preoccupandosi per le sue condizioni di salute e spiegando al pubblico il motivo per cui ha preferito non parlarne prima.

Diletta Pagliano, che recentemente è diventata mamma, ha rivelato che nonostante lei e Leonardo Greco di Uomini e Donne abbiano scelto di interrompere la loro relazione, durata anni, è comunque rimasta in contatto con la sorella del suo ex che le aveva raccontato ogni cosa privatamente. Prima che l’ex protagonista del Trono Classico facesse il suo annuncio sul web.

“Io e sua sorella siamo amiche, ho sempre avuto sue notizie” ha rivelato Diletta su Leonardo Greco positivo al coronavirus. “Non l’ho detto prima, perché sono convinta che queste cose vadano fatte in privato e non sbandierate pubblicamente” ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, trovando un certo consenso dalla maggior parte del popolo del web.

Tra una confessione e l’altra, tra l’altro, Leonardo Greco ha lanciato il suo appello ai giovani, invitandoli a stare in casa in quanto il coronavirus non è una malattia da sottovalutare e chi meglio di lui può dirlo? L’ex protagonista del Trono Classico è stato intubato per giorni.