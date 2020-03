Giorgia Palmas a Filippo Magnini: “Diamoci un taglio!” – FOTO

In assenza del barbiere, Giorgia Palmas taglia i capelli a Filippo Magnini. La diretta Instagram della performance fa sorridere i fan, ma l’ex velina si difende.

In quarantena si riscoprono cose che davamo per scontate, come l’importanza di barbieri e parrucchieri. Ora che inevitabilmente sono chiusi ci rendiamo conto di quanto averli a disposizione fosse utile e necessario, un lusso che ci concedevamo ora diventa un bisogno dettato principalmente dalla consapevolezza che sistemarsi i capelli per conto proprio non sia sempre facile.

Dipende, in prevalenza, dalla situazione di ognuno di noi: c’è chi ha pochi capelli, in tal caso potrebbe bastare una macchinetta, chi ne ha qualcuno in più ma ama portarli sfumati, allora serve una maggiore accortezza nel raffinarli, e chi invece li ha lunghi quindi per aggiustarli serve – necessariamente – qualcuno pratico onde evitare figuracce. Lo stesso vale, naturalmente e forse di più, per le donne.

Giorgia Palmas: “Parrucchiera d’eccezione, non è stata una mia idea”

Quando la persona specializzata, barbiere o parrucchiera che sia, viene a mancare, siamo costretti a dover fare di necessità virtù: nel caso in cui non potessimo più fare a meno di lasciarli crescere allo stato brado, i capelli andranno tagliati autonomamente o con l’aiuto di amici, parenti, mogli o mariti. Questa situazione limite è toccata anche a Giorgia Palmas, ex velina e compagna (quasi moglie, matrimonio rinviato a causa del Coronavirus) del campione di nuoto Filippo Magnini.

Il nuotatore aveva bisogno di una leggera sfoltita alla chioma, per questo ha chiamato “Giorgia mani di forbice”. Magari, con un po’ più d’amore, ci guadagna anche lo stile: il pensiero dello sportivo, però, non sembra incontrare le convinzioni della celebre cagliaritana che, prima di mettersi all’opera, sceglie di pubblicare un post su Instagram per declinare ogni responsabilità sul risultato regalando anche un sorriso ai followers.

“Signore e Signori ecco a voi… Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò i suoi capelli!!! E ci tengo a precisare ORA quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani a guidarmi che proverò a farlo… almeno dopo avremo le colpe in due!”, recita la didascalia.

Prima del taglio il sorriso della coppia, che appare raggiante nello scatto postato, era smagliante. Il risultato è stato sicuramente al di sopra delle aspettative iniziali, sia da parte dei followers che da parte di Magno. Nonostante tutto, l’importante è trovare ancora motivi per sorridere, persino durante una spuntatina alla capigliatura. In attesa di tornare alla normalità. Anche se, con una parrucchiera così, la quarantena assume un’altra prospettiva.

