Uomini e Donne | Il settimanale Novella 2000 ha svelato l’identità di Occhi Blu, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ai tempi del coronavirus

Gemma Galgani, insieme alla sua collega del Trono Classico Giovanna Abate, è la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne per il coronavirus. La dama, rispetto alla versione standard del programma, sta conoscendo i suoi corteggiatori al buio attraverso le parole.

Questo nuovo format, tra l’altro, è ricco di insidie. In quanto la dama non conosce l’aspetto fisico dei suoi corteggiatori e quest’ultimi, ebbene sì, sono perfino autorizzati a prenderla in giro in quanto possono mandarle foto completamente finte o raccontarle un sacco di bugie. Insomma, proprio come avviene in una reale conoscenza sul web.

Gemma Galgani a Uomini e Donne, di recente Sossio Aruta ha lanciato un appello per lei, deve prestare molta attenzione ai suoi corteggiatori, che potrebbero giocare con i suoi sentimenti. Ma la dama è sempre più curiosa di voler conoscere l’identità dei suoi uomini e anche il pubblico da casa. In particolare di Occhi Blu, un giovane corteggiatore che fin da subito ha fatto breccia nel cuore della dama.

Il settimanale Novella 2000, grazie ad una foto inviata a Gemma nell’arco della loro conoscenza, è riuscito a scovare la vera identità dell’utente e per Gemma le cose non si mettono bene: Occhi Blu è un profilo fake.

Gemma Galgani presa in giro a Uomini e Donne: Occhi Blu è un profilo fake

Gemma Galgani, purtroppo, è stata presa ancora una volta in giro a Uomini e Donne. In quanto la foto inviatale dal suo corteggiatore corrispondere all’identità di un attore, forse poco noto al pubblico italiano.

Occhi Blu ha usato una foto di Armie Hammer, spacciando gli occhi dell’attore per i suoi, ma la rivista ha subito scovato a chi risale la foto smascherando l’utente che ha preso in giro Gemma.

La dama, ovviamente, non è a conoscenza di tale scoperta e sicuramente non reagirà nel migliore dei modi non appena lo verrà a sapere. Sarà forse per questo motivo, la possibilità che si venga presi in giro, che il nuovo format non ha convinto il pubblico?

Gemma Galgani è stata presa in giro a Uomini e Donne per l’ennesima volta dai suoi spasimanti.