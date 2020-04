Un dolcetto semplice, genuino e fragrante. Prepariamo insieme i biscotti orsetto alla mandorla o al cioccolato, i nostri bambini ci aiuteranno

Qual è una delle doti migliori che i bambini possono sviluppare da piccoli, anche a casa? La manualità, con piccoli gesti quotidiani. Cucinare cose semplici aiuterà anche loro, come nel caso di questo biscotti orsetto alla mandorla o al cioccolato.

Una serie di orsetti con base di pasta frolla, da decorare come volete. Il vantaggio di questa base infatti è che con le mandorle, oppure con il cacao (in eguale quantità), il risultato finale è delizioso lo stesso. Alla fine averete per le mani dei biscotti semplici, velocissimi da preparare ma gustosi tanto che non vorrete più staccarvi da loro.

Con l’aiuto dei bambini potete preparare l’impasto ma soprattutto dare la forma e decorarli. Sono perfetti da consumare subito, ma diventano anche una carinissima idea regalo. Infilateli in una bustina trasparente per alimenti, chiudete con un bel fiocco e il pacchettino è pronto.

Biscotti orsetto, decoriamoli a piacere

Questi deliziosi biscotti orsetto alla mandorla o al cioccolato una volta pronti possono essere conservati per qualche giorno,. Utilizzate la campana di vetro per le torte, oppure la classica scatola di latta per biscotti.

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

250 g farina 00

25 g mandorle in polvere

1 uovo

140 g burro

100 g zucchero a velo

1 g sale

Per decorare:

60 g cioccolato fondente

Preparazione:

Come partire per degli ottimi biscotti orsetto alla mandorla o al cioccolato? Dalla base di pasta frolla: sul piano lavorate il burro, ancora freddo, con lo zucchero a velo amalgamandoli bene. A quel punto aggiungete anche uovo e il pizzico di sale continuando a mescolare.

Quindi aggiungete anche la farina già setacciata e la farina di mandorle (oppure il cacao in polvere)

e mescolate con una spatola o un cucchiaio di legno. Continuate ad impastare su un piano da lavoro fino ad ottenere un panetto liscio. Poi rivestitelo con la pellicola e lasciatelo riposare in frigo per un’ora (ma può stare tranquillamente anche tutta la notte).

Riprendete la vostra pasta frolla dal frigo e stendetela su un piano infarinato. A quel punto formate alcuni cerchi grandi e piccoli aiutandovi con dei taglia pasta.

Date forma all’orsetto: prendete un cerchio grande, poi adagiate sulla superficie un cerchio più piccolo schiacciato per formare il muso. Quindi due cerchietti per formare le orecchie. Andate avanti così fino a che avrete pasta frolla.

A quel punto mettete i vostri biscotti in una teglia, con carta forno, e cuocete in forno a 180° per circa 15-16 minuti. Quando i biscotti saranno pronti, lasciateli raffreddare. Se volete renderli perfetti sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e mettetelo in una sac-à-poche. Decorate i biscotti disegnando con il cioccolato occhi, naso, bocca e orecchie. Lasciate solidificare e servite a tutti.