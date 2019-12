Giulia Cavaglià si dichiara a Francesco Sole | La risposta di lui

Giulia Cavaglià dichiara il suo amore a Francesco Sole. La risposta di lui spiazza: pronto alla convivenza

In un primo momento la relazione di Giulia Cavaglià con Francesco Sole sembrava una messa in scena, una finzione creara ad arte che però non è risultata tale. Infatti i due si trovano davvero molto bene insieme e sono più uniti che mai.

L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne non si aspettava di poter ritrovare l’amore dopo quanto accaduto durante il dating show di Canale 5, ma ora con Francesco è tutto diverso. Per questo motivo ha deciso di scrivergli una dedica su Instagram nella quale gli ha dichiarato tutto il suo amore per lui.

“Ti è mai capitato di arrivare ad un punto della tua vita e dire: “Okey, ora sto davvero bene con me stesso. Non sono sicuramente al punto di arrivo ma sono sulla strada giusta“? Beh, io pensavo di essere in quella condizione ancora prima di incontrarti, ma quando sei entrato nella mia vita mi sono resa conto che tutto ciò che avevo programmato non avrebbe avuto più senso senza di te, perché sei tu quella persona che riesce sempre a farmi stare meglio, tu riesci a raccontarmi cose su di me che nemmeno io sapevo, sai cogliere ogni mia sfumatura, spesso nemmeno lo fai apposta e mi dedichi ore del tuo tempo anche solo per un mio capriccio, riesci ad ascoltarmi e a farmi sentire migliore di ciò che sono, mi sproni sempre e stai con me anche quando io stessa non mi sopporto e forse non te lo dico abbastanza ma penso di amarti, di quel sentimento che ti prende la gola e arriva fino alla pancia. Ti amo Gabri. Davvero”

Giulia Cavaglià e Francesco Sole: Pronti per la convivenza

La risposta di Francesco a Giulia non si è fatta attendere, poche parole che mostrano il suo amore: “Anche io Giulia. Sei riuscita a lasciarmi senza parole”. I due sono molto uniti e felici insieme infatti pare siano pronti a fare un altro importante passo nella loro relazione.

La coppia sta pensando di andare a convivere come ha dichiarato lui stesso nell’intervista su Radio Radio: “L’amore di Giulietta mi sta cambiando la vita? Sì ed è una cosa stra-positiva. Adesso c’è questa nuova persona nella mia vita e sta andando tutto benissimo. Ovviamente spaventa anche, perché quando un amore diventa reale c’è la convivenza, ci sono gli spazi che si condividono e ci sono i confronti. Sono in un bellissimo periodo dal punto di vista sentimentale. Stiamo per… vediamo. In teoria stiamo capendo come farlo. I primi mesi però sono i più complicati perché mi sono trovato a stare bene da solo a non avere più un armadio dove ci sono i vestiti e i pigiami di Giulia. Il mio bagno ormai è il bagno di Giulia”.