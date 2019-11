Francesco Sole parla della sua dolce amata Giulia Cavaglia e svela alcuni dettagli della loro relazione: “L’ho corteggiata ma mi ha fatto penare”

Francesco Sole e Giulia Cavaglia sono sempre più uniti e sempre più complici. I due stanno insieme da soli due mesi, l’ultima relazione è quella con Sofia Viscardi e risale a due anni fa mentre il passato amoroso di Giulia è stato un po’ travagliato. È stata la non scelta di Lorenzo Riccardi che ha preferito Claudia e successivamente, a pochi mesi dalla fine del trono a Uomini e Donne, si è lasciata anche con Manuel, la sua scelta.

Anche l’inizio della relazione con Francesco non è stata delle più semplice. Infatti, come lui stesso racconta a Caterina Balivo a Vieni da Me, in molti li hanno criticati: “All’inizio mi hanno fatto male perché ci sono state ondate di critiche, anzi, ondate di odio”.

Sole ha anche raccontato com’è nata la loro storia d’amore: “L’ho vista in tv e ho capito subito che la volevo. Mi ha colpito la risposta che diede al tronista che non la scelse, dissi ‘ok io la devo conoscere, lei è troppo carismatica’. Gli scrissi su Instagram e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino.”

Poi aggiunge: “Mi ha fatto penare inizialmente, perché non credeva che io fossi una persona sensibile, lei mi disse ‘tu fai finta’ poi ha scoperto che io lo sono per davvero”.

Giulia Cavaglia: il messaggio per Francesco Sole a Vieni da Me

Durante l’intervista a Francesco Sole nel programma Vieni da Me, Caterina Balivo fa una sorpresa allo scrittore mostrandogli un videomessaggio mandatogli da Giulia Cavaglia.

Nel video l’ex corteggiatrice si mostra fiere e soddisfatta del suo fidanzato: “Ciao amore mio, come sai io non sono brava a fare queste cose però ci tenevo tantissimo a dirti che sono molto fiera di te e dei tuoi successi, ti stimo un sacco come persona, sono molto fortunata ad averti nella mia vita, sei un uomo che mi rende felice e mi hai reso una persona migliore. Mi manchi!”

La coppia sembra molto felice e unita, tant’è che Francesco ha scritto anche una canzone per la sua amata. Si chiama Giulia, è stata rilasciata venerdì 25 ottobre 2019 via Hokuto Empire e parla per l’appunto della sua dolce metà.

