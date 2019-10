Giulia Cavaglia e Francesco Sole stanno insieme? Ecco cosa c’è dietro questa relazione. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Giulia Cavaglia, dopo il terribile epilogo avuto a Uomini e Donne con Manuel e la fine della relazione con Kevin Bonifazi, sembra abbia ritrovato l’amore. Con chi? Lo scrittore Francesco Sole. Se in un primo momento i due avevano smentito tutto ora il loro amore sembra più forte che mai come rivelano le dolci dediche che si sono scritti su Instagram. Il sito ilvicolodellenews.it svela tutto in anteprima.

Giulia infatti ha scritto: “Lui cos’ha di diverso? Sa leggere, ma non i libri. Lui sa leggere me. E forse da sempre Giulia cercava solo questo.” Mentre Francesco: “Sembra proprio che finalmente Romeo e Giulietta si siano ritrovati ”

