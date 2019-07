Manuel Galiano attacca Giulia Cavaglià dopo l’annuncio della rottura di lei: l’ex tronista di Uomini e Donne replica duramente.

Guerra sui social tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. Dopo la decisione dell‘ex tronista di Uomini e Donne di annunciare la fine della relazione, Manuel Galiano ha attaccato l’ex fidanzato su Instagram Story. Un attacco che non è piaciuto a Giulia che, a sua volta, ha replicato duramente.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Manuel Galiano contro Giulia Cavaglià: “questa tua scenata di vittimismo…”

La rottura tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià era nell’aria dopo le voci sul presunto tradimento di Manuel che, tuttavia, non avendo gradito le parole dell’ex fidanzata, si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram. “Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia, perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di copriti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea”.

Potrebbe interessarti anche—>Uomini e Donne: Manuel Galiano avvistato in lacrime ad Ibiza – Video

La replica di Giulia Cavaglià non si è fatta attendere. L’ex tronista, infatti, in un video, ha detto: “Come avete potuto appurare, questa è l’entità della persona che mi sono ritrovata ad avere affianco… una persona che oggettivamente non si comportava bene, palese! E in più adesso cerca di sputare fango per uscire un po’ meglio, ma poi dice “non voglio innescare una guerra social” e hai appena avuto l’atteggiamento di un bambino che sbatte i piedi, che non vede l’ora di litigare. Complimenti, comunque il mio numero ce l’hai”.