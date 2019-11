Arisa senza freni contro Mara Maionchi: “Datti una regolata”

Arisa replica duramente contro il giudice di X-Factor Mara Maionchi: “Non me lo aspetto da te.. Datti una regolata”

Quest’anno, Mara Maionchi è tornato a far parte della giuria del talent show X-Factor. La sua presenza nel programma è molto apprezzata dal pubblico sia per la sua simpatia sia per i suoi commenti trasparenti e impulsivi.

Qualche settima fa Malika Ayane ha deciso di mettere alla prova Lorenzo Rinaldi chiedendogli di intonare La Notte, uno dei più belli brani di Arisa. La sua performance non è particolarmente piaciuta alla Maionchi, che ha giudicato anche la canzone adatta a persone depresse: “La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa”

Il suo commento in un primo momento sembrava fosse passato inosservato ma cosi non è stato. Infatti qualche giorno fa la cantante è arrivata la risposta di Arisa.

Arisa: dura replica contro Mara Maionchi: “Datti una regolata”

Ad Arisa non è certo andato giù il commento fatto alla sua canzone, un brano che è quarto disco di platino ed è arrivati al secondo posto al Festival di Sanremo 2012. Infatti la cantante ha risposto duramente attraverso il suo profilo Instagram a Mara Maionchi.

Sulle storie pubblicate si può leggere: “Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti. Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti.”

Poi prosegue con maggior veemenza: “La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘La vita continuerà’. Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne. Buon lavoro. E grazie, sempre per il disturbo, mio.”

Leggi anche

>>> Arisa: la madre indagata nell’inchiesta sui falsi invalidi

>>> Sanremo 2019: Arisa crolla sul palco dell’Ariston, lacrime amare per la cantante

>>> Ambra Lombardo: le prime parole dopo lo scandalo a Pomeriggio 5

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI