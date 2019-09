Arisa: la mamma è tra gli indagati nell’inchiesta sui falsi invalidi di Potenza.

Ore poco piacevoli per Arisa. A Mattino 5 è stata infatti data la notizia che sua madre è tra gli indagati nell’inchiesta sui falsi invalidi di Potenza. Negli anni, infatti, fingendo di non poter camminare, la donna avrebbe truffato l’Inps di circa 24 mila euro.

La cantante non ha ancora fatto sapere nulla a riguardo ma le voci sono già tante e i follower hanno iniziato a chiedere e a lasciare commenti.

Per saperne di più guarda il video.

