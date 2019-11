15 citazioni sull’amore, la vita e la pace di John Lennon

Più che un artista leggendario, Lennon era soprattutto un uomo pacifico e particolarmente edificante. I suoi testi sono pieni di amore, pace e tolleranza. Ecco quindici delle sue citazioni più toccanti.

All’origine di uno dei gruppi più iconici della scena musicale, John Lennon ha segnato il mondo. Dopo aver incontrato Paul McCartney nel 1957, il musicista lo invitò a unirsi alla sua band, quattro anni dopo nacquero i Beatles. I testi delle sue canzoni hanno spopolato nel corso dei secoli e hanno impresso gli ideali di milioni di persone. I suoi testi parlano di amore, pace e tolleranza. Ecco quindici delle sue citazioni più toccanti.

Durante gli anni ’60 e ’70, un movimento controculturale respinse i costumi della tradizionale vita occidentale. Essendosi sviluppato principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, questo stile di vita si è diffuso in tutto il mondo.

La classe media, all’epoca dominata dal materialismo e dalla repressione, spinse alcuni giovani a sviluppare il proprio stile di vita. Adottando un aspetto “ribelle”, hanno preferito farsi crescere i capelli e indossare abiti casual e non convenzionali contro la fiorente industria bellica.

In questo contesto di belligeranza, gli hippy hanno predicato la non violenza e l’amore, sostenendo la tolleranza, l’apertura mentale e l’amore per il prossimo. John Lennon fu una delle figure emblematiche di questo movimento. Quindi, attraverso la sua musica e la sua influenza, non ha smesso di dare un messaggio di amore, pace, tolleranza e gentilezza.

Ecco 15 delle sue citazioni più rappresentative di questo stato d’animo

John Lennon, la rappresentazione perfetta del motto “fate l’amore, non fate la guerra”

15 bellissime citazioni di John Lennon

1) “Non hai bisogno di altro che amore”

2) “Non possiamo aiutare tutti, ma tutti possono aiutare qualcuno”

3) “Tutto ciò che dobbiamo fare è mantenere la speranza nella vita. Senza speranza, finiamo per scorrere »

4) “Se non possiamo amare noi stessi, non possiamo aprirci completamente alla nostra capacità di amare gli altri e non saremo in grado di sfruttare il nostro potenziale creativo”.

5) “La felicità è in te, non con un’altra persona”

6) “La pace non è qualcosa che devi sperare, è qualcosa alla quale devi dare forma, qualcosa che fai, qualcosa che sei, qualcosa che dai”

7) “Tutto finisce bene. Se continua a non funzionare, non è ancora finita. ”

8) “La vita è ciò che accade mentre sei impegnato a fare altri progetti”

9) “Immagina che tutte le persone vivano in pace. Potresti pensare che io sia un sognatore, ma non sono l’unico a sognarlo. Spero che un giorno ti unirai a noi in questa speranza, e il mondo sarà quindi in grado di fare più di uno ”

10) “Quando non riesco a cantare con il cuore, non posso davvero dire quello che penso”

11) “Non hai bisogno di nessuno che ti dica chi sei o cosa sei. Sei quello che sei! ”

12) “Tutto è molto più chiaro quando sei innamorato”

13) “Quando ero piccolo, mia madre mi insegnò che la felicità era la chiave della vita. Quando sono andato a scuola, mi chiesero cosa volessi fare da grande. Risposi “essere felice”. Mi dissero che non avevo capito la domanda. Risposi che loro non capivano la vita

14) “Un errore è solo uno sbaglio. Diventa un errore solo se non lo correggi ”

15) “Cercare di piacere a tutti è impossibile. A forza di provare a compiacere, finisci per essere odiato. Sii solo quello che sei veramente »

Parole piene di significato che continuano a ispirare ancora anni dopo la sua morte!

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI