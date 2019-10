8 citazioni positive per sconfiggere la depressione quando tutto va storto

Citazioni e massime possono essere usate, come un mentore psicologico, per guidare il tuo pensiero a trovare le risposte alle domande che affliggono la tua mente e iniziare a vivere bene

La depressione è un flagello comunemente definita la malattia del secolo data la sua vastità. È un disturbo psichico che può peggiorare se non viene curato in tempo. I professionisti della salute psichica insistono sull’importanza di trovare soluzioni per curare o almeno prevenire questo dolore che in casi estremi può spingersi fino al punto di voler mettere fine alla propria vita.

Per quanto paradossale possa sembrare, la depressione può essere positiva nella misura in cui siamo in grado di sfruttare l’opportunità del messaggio che cerca di trasmetterci e di imparare da essa a vivere meglio e anticipare qualsiasi segnale di avvertimento di questo disturbo. La depressione è un avviso da cogliere che ci dà l’opportunità di uscire dalla negazione e di interessarci molto alla nostra esperienza, alla nostra storia, al nostro tormento; possiamo solo crescere, maturi e pieni di buon senso per muoverci con serenità nella vita.

8 frasi che ti aiuteranno a liberarti della depressione e ritriovare la positività

E’ rassicurante sapere che migliaia di persone sono uscite incolumi dalla depressione, basta volerlo, questa è la vera difficoltà.Ecco alcune citazioni che sono spunti di riflessioni:

1. “Non confondere mai una singola sconfitta con una sconfitta finale” F Scott Fitzgerald

Ci hai messo tutta la volontà del mondo per sbarazzarti di questo male che ti perseguita, pensi di aver vinto ma invano. Ti ritrovi in ​​questa spirale infernale che ti spinge all’inferno dei tuoi pensieri più cupi. Sappi che nulla è definitivo e che è importante continuare e perseverare a lavorare sul significato del proprio dolore, per sfuggire alle tensioni e rivalutare la tua vita.

2. “Ogni mattina nasciamo di nuovo. Ciò che facciamo oggi è ciò che conta di più. Budda

Ogni giorno è un’opportunità per ricominciare o finire ciò che non è stato completato il giorno prima. Gli eventi sfortunati di ieri sono stati dimenticati e lasciano il posto oggi a una vita piena di amore e benessere, per un migliore equilibrio emotivo.

3. “Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che dentro di te c’è qualcosa di più grande di qualsiasi ostacolo. Christian D. Larson

Ogni essere umano ha una forza interiore, spesso non sfruttata, per superare tutti gli ostacoli, compresa la depressione. Questo potere intrinseco consente alla persona sofferente di sfuggire al fenomeno depressivo per trovare senza dubbio l’equilibrio di cui ha bisogno.

4. “Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno subito la sconfitta, la sofferenza, la lotta, la perdita e sono riuscite a uscire dal profondo” Elisabeth Kübler-Ross

Mostrando resistenza, coltiviamo una forza psichica che ci permette di affrontare i nostri demoni interiori. Impariamo a rinunciare alle abitudini dannose, ad adottare quelle che ci danno benessere e soprattutto ad amare ed essere ascoltati per quello che siamo. Pertanto, la sofferenza è un maestro, certamente dura, ma istruttiva per permetterci di dire di no a questi e per proteggerci da certi comportamenti distruttivi.

5. “Non sei la tua malattia” Julian Seifter

La depressione è una malattia che puoi superare; non definisce la tua personalità. Non sei nato depressivo e devi lavorare per sbarazzartene.

6. “C’è speranza anche quando il tuo cervello ti dice che non ce n’è” John Green

Ogni giorno è una speranza, un’opportunità per rendere il momento presente un trampolino di lancio per un futuro luminoso. È sufficiente mettere a tacere l’ego e coltivare il pensiero positivo. È un lavoro a lungo termine, ovviamente, ma il cervello imparerà a rompere con tutti i pensieri negativi e lasciare spazio alla speranza e all’ottimismo.

7. “Tu come chiunque nell’intero universo, meriti il ​​tuo amore e affetto” Buddha

Nessuno ti amerà tanto quanto te; devi imparare ad amare te stesso, a valorizzarti per avere fiducia in te stesso e per andare avanti. È importante cambiare lo sguardo su se stessi, staccarsi dal proprio bambino interno contuso e piangente. Spesso le ferite dell’infanzia si riflettono nella vita adulta fino a diventare disagio, che può diventare invalidante. Quindi neghiamo agli altri di darci affetto e amore mentre ne abbiamo il diritto e il merito.

8. “Sorridi, respira e vai lentamente” Thich Nhat Hanh

La vita è un susseguirsi di sfide continue e la depressione è una di queste. Devi prendere il tempo per fermarti un attimo a respirare bene prima di iniziare la tua lotta per la pace interiore. Sorridi alla vita, impara ad apprezzare le piccole cose che potrebbero darti grandi gioie e goditi la quintessenza di tutto ciò che ti incombe, per continuare la tua lotta con energia migliore.

