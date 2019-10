5 frasi meravigliose che ti faranno amare per come sei

Nella maggior parte dei casi, il nostro peggior critico è noi stessi. Ecco alcune frasi che ti aiuteranno ad amarti per come sei

Sai quanto sei critico con te stesso? Forse ti dici cose che ti fanno male ogni volta che ti guardi allo specchio. Tendiamo ad autocriticarci sicuri che ciò ci aiuta a migliorarci ma forse la chiave della perfezione sta nell’accettazione.

Sei la persona con cui sei e sarai permanentemente. Sai tutto di te, conosci perfettamente le tue paure, i tuoi errori, le tue vittorie e le tue esperienze. Ma sei sicuro di amarti ed accettarti per come sei? Prova a ripeterti queste frasi e nota la differenza.

1. “Alla fine ho smesso di scappare. Chi potrebbe essere meglio di me? – Golden Hawk

Questa attrice americana ci ricorda che amare se stessi è solo una questione di scelte. È molto facile pensare di aver bisogno di qualcosa in più per essere felici. Potresti credere che la felicità dipenda dall’essere più o meno ricco, dall’avere un corpo perfetto o qualsiasi altra cosa. Ma alla fine, non sarai mai veramente felice se non riuscirai ad amare te stesso. Se passi la vita a fuggire dalla persona che sei, finirai per perderti. Non permettere a nessuno stereotipo di convincerti che devi essere diverso.

2. “Se non ti piace chi sei, non puoi amare gli altri. Se non provi compassione per te stesso, non sentirai compassione per gli altri. “- Dalai Lama

Molte persone vivono per aiutare e mostrare il loro amore a tutti. Ma dentro di loro, sentono che manca qualcosa e non capiscono di cosa si tratti. Sei una di queste persone? Sei compassionevole con te stesso?

Amare chi sei e dimostrarlo è la cosa migliore per te, più di ogni altra cosa. Atteggiamenti negativi come critiche, sottovalutazioni o parole negative ti fanno solo male.

Ricorda che l’amore e la compassione più importanti nella tua vita sono quelli che vengono dal tuo cuore e verso te stesso.

3. “Non è il tuo lavoro amare, è mio.” – Byron Katie

A cosa presti maggiore attenzione nella tua vita? È probabile che passi gran parte della giornata a cercare di rendere felici gli altri,ma a te chi ci pensa? Tendiamo a pensare che se lo facciamo bene, saremo amati di più e saremo più felici.

Il problema con questa mentalità è che nessuno sarà in grado di amare chi sei più di quanto lo sei tu. Quando attraversi un brutto momento e ti senti solo, ricorda di amare te stesso. Non importa quali difetti hai, quali sono le tue paure o anche le tue carenze. Sei un essere completo che merita di essere completamente amato. Perché non inizi a farlo da subito?

4. “Amare se stessi quindi non significa innamorarsi di se stessi, in modo narcisistico, o trascurare gli altri, ma accogliere se stessi nel proprio cuore, l’ospite più onorato, un ospite degno di rispetto, un compagno degno di essere amato “. – Margo Anand

A quante persone diamo il benvenuto nella nostra vita! Quando sentiamo che qualcuno merita il nostro amore, mettiamo tutta la nostra energia per farlo sentire a suo agio. Ma ti comporti allo stesso modo con te stesso? Alcuni atteggiamenti, come prendersi cura del proprio aspetto fisico, concedersi un momento per coccolarsi e dirsi che siamo fieri di noi stessi sono molto semplici.

Alcuni pensano che prendersi cura di se stessi sia sinonimo di narcisismo ma è il contrario.

C’è una grande differenza tra l’amore di sé e il narcisismo e sta nel danno che può generare. Una persona narcisista farà del male a chi lo circonda senza alcun problema.

La persona che ama e si stima condivide la sua felicità e non danneggia le persone che lo circondano.

5. “Quando nessuno ti celebra, celebra tu te stesso. Quando nessuno ti fa i complimenti, fatteli da solo. Non sono gli altri a darti coraggio. È il tuo compito. Il coraggio può venire solo dal profondo del tuo essere. “- Joel Osteen

Da giovanissimi impariamo ad aspettare il riconoscimento degli altri, per aver preso un buon voto a scuola fino al riconoscimento del coniuge, degli amici o dei dirigenti. La tua felicità non può dipendere da ciò che gli altri ti dicono. Devi imparare ad amare chi sei e celebrare i tuoi successi. In caso di insuccesso, devi anche essere in grado di andare avanti. Questo ti aiuterà a continuare, indipendentemente da ciò che gli altri dicono o pensano di te.

Siamo sicuri che più di una volta ti sei trovato in una situazione in cui non hai ricevuto molto supporto. Queste frasi sono grandiose per amarti meglio. È facile dimenticare quanto sei importante per te, quindi ricorda queste frasi e mettile in evidenza non appena ne hai bisogno.

