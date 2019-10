Eliana Michelazzo conferma la fine della relazione con Daniele Bartolomeo: “ci siamo lasciati due settimane fa”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Eliana Michelazzo ha confermatola fine della relazione con Daniele Bartolomeo. Come svela la diretta interessata, attraverso il suo profilo Instagram, i due si sono lasciati da un po’: “La nostra storia è finita all’incirca due settimane fa sicuramente dalle mie storie avete capito che non sono più con lui. Volevo evitare di aprire questa storia perche non sono stata bene.”

Ma non è tutto infatti la Michelazzo ha svelato anche che il suo ex si sarebbe rifatto già una vita con un’altra persona: “Lui si è rimesso subito con un’altra persona sicuramente verso di me non aveva un grande sentimento. Ci vuole rispetto per la persona.. non mi meritavo questo”

