Uomini e Donne | Giulia Cavaglià ha ammesso di aver sofferto due volte a causa della sua partecipazione al Trono Classico

Giulia Cavaglià, recentemente intervistata dal settimanale Di Più Tv, è tornata a parlare della sua passata esperienza negli studi di Uomini e Donne.

La compagna di Francesco Sole, infatti, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, ha preso parte al Trono Classico per ben due volte. La prima nel ruolo di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, dove l’opinionista preferì iniziare una relazione con Claudia Dionigi, e la seconda come tronista, dove scelse Manuel Galiano ma loro storia terminò poco dopo la scelta negli studi Elios di Roma.

Giulia ha rivelato che nel programma ha sofferto per ben due volte a causa delle due delusioni ricevute.

“Lì ho sofferto per due volte” ha raccontato la compagna di Francesco Sole. “Prima quando ero una corteggiatrice e poi quando sono salita sul trono” ha proseguito la giovane influencer. “La seconda volta sono stata addirittura tradita dal mio ragazzo, poco dopo aver iniziato la nostra relazione” ha confidato.

Giulia Cavaglià ha sofferto a Uomini e Donne, ma ora ha trovato il sorriso al fianco del suo scrittore.

Uomini e Donne | Giulia Cavaglià e Francesco Sole sempre più innamorati: “Non credevo”

Giulia Cavaglià, nonostante avesse perso le speranze verso il genere maschile dopo le due esperienze finite male al Trono Classico di Uomini e Donne, ora ha trovato la felicità al fianco di Francesco Sole.

Lo scrittore, che non molto tempo fa ha confidato di aver penato molto pur di “rapire” il suo cuore, ha conquistato la giovane influencer, facendole ricredere nell’amore.

“E’ riuscito a ridarmi fiducia nell’amore” ha raccontato Giulia Cavaglià di Uomini e Donne. “Non credevo che uomini del genere potessero esistere anche nella vita reale. Ero convinta che vivessero soltanto nelle favole, invece sono stata costretta a ricredermi” ha concluso.

I due sono più innamorati che mai, tant’è che poco dopo l’inizio della loro relazione sono perfino andati a convivere insieme, aggiornando di continuo i fan su ciò che accade all’interno della loro vita, comprese le numerose gaffe che fanno durante il loro lavoro.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, come tutti i personaggi più influenti del web, ci hanno tenuto a dare il loro contribuito per la campagna #iorestoacasa, invitando tutti gli utenti della rete a fare lo stesso per il proprio bene e di tutte le persone che amano.