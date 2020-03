Antonella Elia | Un’associazione di animalisti ha chiesto la squalifica della concorrente dal Grande Fratello Vip a causa di una grave rivelazione fatta nella casa più spiata d’Italia

Momenti difficili per Antonella Elia. Dopo aver litigato con quasi tutti i concorrenti della quarta edizione del GF Vip, l’ex ragazza di Non è la Rai inizia ad avere problemi anche con persone o associazioni all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Questa volta a far sentire la propria voce è un’associazione animalista che, attraverso le pagine di Nuovo Tv, ha chiesto che la concorrente venga espulsa. Per quale motivo?

Secondo l’associazione, Antonella avrebbe rivelato che per far correre il suo cane lo avrebbe attaccato all’esterno dell’automobile che guidava e che l’animale si sarebbe fatto anche male alle zampe. La clip in questione, quella a cui l’associazione fa riferimento, sarebbe stata cancellata da ogni portale.

Antonella Elia sarà squalificata dal GF Vip a causa di questa terribile rivelazione? Se quanto dichiarato dall’associazione dovesse rivelarsi vero, la showgirl rischierebbe molto più che lasciare la casa più spiata d’Italia.

GF Vip | Il web fa una pesante insinuazione su Antonella Elia

Le accuse verso Antonella Elia, che durante la scorsa diretta di mercoledì si è lasciata andare ad una grave insinuazione nei confronti di Licia Nunez, non sono finite qui. Il settimanale, infatti, conclude l’articolo facendo rifermento anche a una protesta nata sul web da parte del piccolo schermo che vedrebbe l’ex ragazza di Non è la Rai protetta dalla produzione di Alfonso Signorini perché è grazie a lei se riescono sempre a scatenare nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia, facendo così sollevare anche gli ascolti di canale 5.

Una pesante insinuazione quella del pubblico del Grande Fratello Vip, che almeno per il momento ha preferito non replicare anche se non molto tempo fa sul web, tra gli hashtag più utilizzati della rete c’era #Signorinifuori, per indicare lo sdegno del pubblico di fronte alla non scelta di prendere provvedimenti nei confronti di Antonella Elia al GF Vip, che negli scorsi giorni si è lasciata andare a nuovo scivolone su Valeria Marini.

Quel che certo è che Antonella Elia, nel bene o nel male, è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, visto che si parla soltanto di lei.