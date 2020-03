Antonella Elia | L’ex ragazza di Non è la Rai dopo la diretta di ieri al Grande Fratello Vip ha fatto uno scivolone su Valeria Marini. Andrea Denver l’ha subito bloccata

Due sono le cose certe in questo difficile periodo. La prima è che bisogna restare chiusi in casa, la seconda è che Antonella Elia e Valeria Marini non andranno mai d’accordo.

La concorrente del Grande Fratello Vip, subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, si è confidata con Andrea Denver sulla stella del Bagaglino, rivelando di provare il forte desiderio di appenderla al muro e toglierle lo scalpo.

“Perché non le togliamo lo scalpo e l’appendiamo qui dentro?” ha esordito Antonella. “Magari le stacco tutta la treccia e poi l’appendiamo qui da qualche parte” ha concluso.

Andrea Denver, accortosi della gravità della frase, ha subito bloccato la Elia, rimproverandola. “Queste cose non si dicono Antonella” ha chiarito il bel modello. “Al massimo puoi dire che metteresti qui le sue extension”.

La frase choc di Antonella Elia su Valeria Marini al Grande Fratello Vip sta facendo, come facilmente immaginabile, molto discutere il pubblico di canale 5 che chiede vengano presi provvedimenti nei confronti del “soldato” di Alfonso Signorini.

GF Vip | Antonella Elia squalificata per la frase contro la Marini?

Il pubblico di canale 5 non ha mai fatto mistero nel non apprezzare gli atteggiamenti assunti da Antonella Elia al GF Vip, che ieri ha fatto perfino una gravissima insinuazione nei confronti di Licia Nunez, e per questo motivo chiede che vengano presi seri provvedimenti nei confronti della concorrente.

Anche perché questo non è di certo il primo scivolone che Antonella ha nei confronti di Valeria Marini, che ieri ha ammesso di aver avuto un flirt con Antonio Zequila, e chiede che venga squalificata dal reality show di canale 5.

La richiesta del pubblico verrà soddisfatta?

Antonella Elia sarà squalificata al Grande Fratello Vip? Nel bene o nel male, bisogna precisare, è la protagonista indiscussa di questa quarta edizione e senza di lei, sicuramente, le dinamiche all’interno della casa sarebbero più tranquille. Per non dire noiose.