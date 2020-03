GF Vip | Sossio Aruta, nelle scorse ore, si è duramente scagliato contro Fernanda Lessa accusandola di avere il cervello bruciato a causa dei passati problemi legati all’alcol.

La pressione nella casa più spiata d’Italia, sarà l’emergenza legata al coronavirus, saranno un po’ i troppi giorni rinchiusi sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, inizia a farsi sentire.

Sossio Aruta, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato al GF Vip, si è lasciato andare ad un lungo e pesante sfogo nei confronti di Fernanda Lessa. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha insinuato che la modella brasiliana non sia propriamente in grado di ragionare e per questo direbbe numerose sciocchezze durante il giorno.

“Fernanda avrà pure smesso di bere” ha esordito Sossio. “Ma ha il cervello completamente bruciato, è una persona totalmente squilibrata!” ha concluso.

La pesante insinuazione di Sossio Aruta su Fernanda Lessa al GF Vip, invece di provocare una certa indignazione nei concorrenti, è stata motivo di riso. Paola Di Benedetto gli ha dato perfino ragione.

Leggi anche:

GF Vip | Adriana Volpe piange per il coronavirus

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sossio Aruta fa una pesante insinuazione su Fernanda Lessa al GF Vip

Sossio Aruta, che nelle scorse ore aveva deciso di allontanarsi dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ha continuando il suo lungo sfogo contro Fernanda Lessa, facendo notare un particolare che è stato poi confermato anche dagli altri coinquilini. Che cosa ha notato?

Fernanda Lessa al GF Vip aveva iniziato a protestare, confidando di avere un gran male ai denti; ma non appena la produzione ha comunicato loro la chiusura anticipata del programma, non avrebbe più manifestato di provare dolore.

“Guarda caso” ha esordito Sossio Aruta. “Non appena ci hanno mandato il comunicato, il dolore l’è proprio scomparso” ha proseguito. “Non si lamenta più!” ha concluso, trovando ancora una volta un certo consenso da parte dei suoi compagni di viaggio.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Paolo Ciavarro torna single? Clizia fa chiarezza

La concorrente Fernanda Lessa ha finto al Grande Fratello Vip? Secondo i suoi compagni di viaggi, sì.