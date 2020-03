GF Vip | Sossio Aruta, dopo aver litigato con Teresanna Pugliese, ha scelto di isolarsi dagli altri concorrenti. Adriana Volpe ha provato a fargli cambiare idea

Sossio Aruta, durante le scorse ore, ha avuto un acceso scontro con Teresanna Pugliese. I due hanno bruscamente litigato in quanto il nuovo concorrente del GF Vip penserebbe soltanto a curare il suo aspetto estetico, senza dare una mano nelle faccende domestiche. Dopo la lite, l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di andare a dormire da solo, in piscina, lontano dagli altri concorrenti perché convinto che siano della stessa opinione di Teresanna.

Adriana Volpe, a cui nulla sfugge, è subito corsa dal concorrente per chiedergli di ritornare a dormire con tutti loro.

“Siamo tutti un po’ stressati data la situazione che stiamo vivendo” ha esordito la conduttrice. “Dobbiamo davvero creare situazioni del genere per motivi così futili? Andiamo!”

Sossio Aruta si è isolato al GF Vip, ma Adriana Volpe lo ha subito fatto ragionare.

Lite Sossio Aruta e Teresanna Pugliese al GF Vip | Lei: “Non mi piaccio”

D’altra parte nemmeno Teresanna Pugliese, dopo la lite con Sossio Aruta al GF Vip, è stata meglio.

La concorrente ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di non amarsi particolarmente quando ha momenti del genere, dove è presa dalla rabbia.

“Ho urlato troppo, ho alzato i toni e mi sono lasciata prendere dalla situazione” ha osservato la concorrente insieme ai suoi compagni di viaggio. “Non mi piaccio in queste vesti, non va”, ma gli altri concorrenti le hanno fatto notare che in certi casi reazioni del genere sono più che normali, vista la circostanza in cui si trovano dove perfino Adriana Volpe ha pianto per l’emergenza del coronavirus.

Purtroppo i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip non riescono a viversi come vorrebbero questi ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia a causa del virus che sta piegando il nostro paese. Per questo motivo la produzione ha optato per una chiusura anticipata del programma.

Purtroppo la tensione di questi giorni si fa sentire per tutti i concorrenti della casa.