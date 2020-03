Grande Fratello Vip | Paolo Ciavarro è tornato single nella casa? Clizia Incorvaia ha chiarito il contenuto di una sua stories su Instagram che ha insinuato il dubbio tra i fan del programma

Clizia Incorvaia, forse in maniera del tutto inconsapevole, ha scatenato il panico tra i fan del Grande Fratello Vip. Perché mai?

La compagna di Paolo Ciavarro ha pubblicato su Instagram una stories che la ritrae a leggere un libro. Fin qui nulla di male, penserete voi, peccato che il libro in questione si intitoli “Come liberarsi del Principe Azzurro” e che lei chiami proprio in questo modo il giovane conduttore dei Forum.

I fan della trasmissione hanno subito pensato che la modella e il conduttore avessero interrotto la loro relazione d’amore. Tant’è che Clizia è dovuta intervenire personalmente per smentire tale notizia.

“Potete stare tranquilli. Io e Paolo non ci siamo lasciati, né tanto meno sto pensando di terminare la nostra relazione” ha chiarito l’ex di Francesco Sarcina. “Il libro che sto leggendo parla di come liberarsi dell’idea che abbiamo del Principe Azzurro” ha concluso.

Clizia Incorvaia non ha lasciato Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip. I fan della coppia possono dormire sogni tranquilli.

Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip: “Me lo tengo stretto”

Clizia Incorvaia, che a breve potrà riabbracciare Paolo Ciavarro visto che il Grande Fratello Vip chiuderà prima del previsto, ci ha tenuto a chiarire che non ha nessuna intenzione di terminare la sua storia d’amore. Anzi, si tiene stretta ciò che hanno creato in questi mesi trascorsi insieme.

“Il libro che sto leggendo punta a trasformare le principesse in guerriere” ha chiarito Clizia Incorvaia dopo il GF Vip. “Non volevo fare nessun tipo di allusione. Io il mio principe me lo tengo bello stretto” ha concluso la compagna di Paolo Ciavarro, che di recente è apparso preoccupato per sua mamma Eleonora Giorgi.

La storia d’amore tra Paolo e Clizia dopo il Grande Fratello Vip proseguirà a gonfie vele proprio come all’interno della casa? Noi speriamo proprio di sì.