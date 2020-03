La corsa sul posto è un esercizio perfetto per bruciare calorie e mantenersi in forma.

Quando si parla di attività fisica, si pensa sempre a quella da svolgere in palestra o alla classica corsa da fare all’aperto al mattino e alla sera. La verità è che quando si parla di sport le possibilità sono varie e infinite e tra queste c’è anche la corsa sul posto.

Questo esercizio che molti ricorderanno come qualcosa da svolgere in palestra per qualche minuto al fine di riscaldarsi prima di iniziare con l’attività vera e propria, se ben praticato, si rivela un ottimo work-out da praticare anche in casa. Scopriamo quindi come correre sul posto e bruciare calorie senza allontanarci da casa e senza l’uso di strumenti particolari.

Corsa sul posto: ecco come praticarla da casa

Per prima cosa va sottolineato che la corsa sul posto per quanto possa apparire semplice è comunque un’attività fisica vera e propria. In quanto tale necessita della giusta attenzione e dell’uso di un abbigliamento idoneo. Prima di iniziare è quindi opportuno procurarsi:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Scarpe da ginnastica comode

Abbigliamento traspirante

Un asciugamano

Una bottiglietta d’acqua

Un cardio frequenzimetro (facoltativo)

Prendere sul serio l’allenamento è la prima regola per far si che questo porti dei benefici. Ogni attività fisica può infatti essere svolta in modo superficiale o in modo serio. Tra i due, ovviamente, l’unico che porterà a dei risultati è il secondo.

Scopriamo ora come praticare la corsa sul posto.

Molti tendono a pensare che correre sul posto significa mettersi a saltellare a vuoto in un punto imprecisato della propria casa. Ciò, ovviamente, non è vietato ma se si vogliono dei risultati è bene strutturare il proprio allenamento in modo più articolato.

Per prima cosa andrebbe effettuato il riscaldamento che può essere costituito a sua volta da una breve corsa sul posto (questa volta davvero senza particolari regole) o da saltelli a gambe e braccia divaricate. In genere bastano tre minuti per poter iniziare con l’allenamento vero e proprio.

Andiamo quindi alle regole da seguire per correre sul posto in modo produttivo

Scegliere un contesto adatto e senza mobili nelle immediate vicinanze

Mettere della musica che inciti al movimento e che aiuti anche a seguire un preciso ritmo

Porre particolare attenzione alla respirazione

Sollevare le gambe come se si stesse correndo all’aperto

Mantenere il ritmo per circa 15/20 minuti

Se ci si allena per più tempo è bene cambiare andatura o intervallare con una corsa più leggera o più veloce dove la velocità è data dalla frequenza con cui i piedi battono sul pavimento

Correre in questo modo è un ottimo espediente per bruciare calorie. Se ci si allena per bene si può arrivare a 80/100 calorie ogni 10 minuti per un totale di 400/500 calorie ogni ora.

Ovviamente, ciò dipende da tanti fattori come il grado di allenamento, l’intensità dell’esercizio, etc…

Di sicuro, però, la corsa sul posto può portare diversi vantaggi che sono:

Metabolismo più veloce

Più salute per cuore e polmoni

Miglior respirazione

Mente più sveglia

Riduzione dello stress

Buon umore

Maggiori calorie bruciate

Perdita di peso

Tonificazione delle gambe

È bene ricordare che correre sul posto, se si fa bene, è un allenamento a tutti gli effetti. Per questo motivo, una volta terminato è preferibile fare dello stretching. Senza si corre il rischio di andare incontro a dolori muscolari che potrebbero rendere più difficile allenarsi nuovamente.

Consigli utili:

Chi ha un tapis roulant può ovviamente utilizzarlo per correre in modo dinamico, e simulare una vera corsa all’aperto.

In sua assenza, però, la corsa sul posto resta un alido esercizio.

Per evitare di annoiarsi oltre alla musica si può fare attività guardando qualcosa di interessante.

Potrebbe interessarti anche -> Meditazione: come iniziare a praticarla da casa

Sul web è possibile trovare dei video di corsa sul posto da seguire per alternare in modo costante il ritmo e l’andatura. In alternativa, a patto di riuscire a restare concentrati, si può decidere di correre guardando un programma tv che piace. Il tempo passerà sicuramente più velocemente.