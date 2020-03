Torta salata con pesto di basilico è un antipasto irresistibile, perfetto per una cena veloce o un pranzo fuori casa. Scopriamo come realizzarla.

La torta salata con pesto di basilico, è un finger food diverso dal solito, molto sfizioso e gustoso che piacerà a tutti.

Di solito si preparano le torte salate con salumi e formaggio, invece questo ha un profumo di basilico fresco, inoltre di grande effetto per la sua forma.

Quindi che ne dite di prepararla quando avete ospiti? La torta salata è una variante al danubio con salumi, ha un morbido impasto farcito con philadelphia e pesto. Potete arricchire con salumi o sostituire la philadelphia con provola affumicata o scamorza.

Un finger food perfetto per un pranzo fuori porta come un pic-nic, una giornata in montagna o per il pranzo al lavoro, vediamo come prepararla.

Torta salata con pesto di basilico

La torta salata con pesto di basilico è un finger food che si prepara facilmente e non vi porterà via tanto tempo. Ha un profumo unico grazie al pesto di basilico, che viene utilizzato per la farcitura.

Ingredienti

500 g Farina 0

250 g Latte

1 Uova

40 g Olio extravergine d’oliva

120 g Lievito madre

1 cucchiaio Zucchero

1/2 cucchiaio Sale Per la farcitura q.b. pesto di basilico

q.b. Philadelphia

Preparazione