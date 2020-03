GF Vip | Adriana Volpe piange per il coronavirus

GF Vip 2020, Adriana Volpe piange per il coronavirus: “pagherei per andare, la prossima estate, con la mia famiglia al Lido Mappatella”.

Adriana Volpe piange nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per l’emergenza coronavirus contro cui sta combattendo l’Italia. Dopo essersi commessa pensando a medici ed infermieri che, come la madre, ogni giorno combattono sul campo, la conduttrice, nel tentativo di consolare Sossio Aruta dopo una pesante discussione con Teresanna Pugliese, non è riuscita a trattenere le lacrime.

GF Vip 2020, Adriana Volpe piange per il coronavirus: “adorerei andare a Mappatella la prossima estate con la mia famiglia perchè significherebbe aver sconfitto il virus”

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese hanno avuto una pesante discussione nel corso della quale, l’ex tronista di Uomini e Donne, rivolgendosi a Sossio, ha detto: “sei un tamarro da Lido Mappatella”. Le parole della Pugliese hanno fatto male ad Aruta che è stato consolato da Adriana Volpe.

Come fa sapere il portale Bitchyf, Adriana Volpe, la cui famiglia ha lasciato l’Italia, tra le lacrime, ha consolato Sossio facendo contemporaneamente una riflessione sul coronavirus.

“Ma chi se ne frega delle località balneari chic o meno” – ha detto la Volpe. “Io adorerei andare a Mappatella, spero di andare lì non la mia famiglia la prossima estate perchè significherebbe che questo maledetto coronavirus è finito. Se andremo a Mappatella, vorrà dire che abbiamo sconfitto questa orrenda epidemia“, ha aggiunto.

Negli scorsi giorni, Adriana aveva raccontato anche cosa significa essere la figlia di una persona che lavora in ospedale.

“Mia madre è stata infermiera di rianimazione in sala operatoria, e mi ricordo che nei turni che faceva c’era la reperibilità – raccontato la conduttrice – E, magari, alle 4 di notte sentivo il telefono in corridoio che squillava, mia mamma che si alzava e correva. Era velocissima nel prepararsi. E mi ricordo che le dicevo: ‘Mamma, un giorno di questi inciampi! Ma fai anche con calma, tanto sono le quattro’. E mia madre mi diceva sempre: ‘Potresti esserci tu in sala operatoria’“, ha detto tra le lacrime la Volpe.