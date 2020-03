GF Vip | Teresanna Pugliese sgrida Sossio Aruta: “Ti pare normale?”

GF Vip | Teresanna Pugliese ha sgradito Sossio Aruta a causa un terribile scherzo organizzato dall’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne

Teresanna Pugliese, forse in maniera un po’ inaspettata, è rimasta abbastanza tranquilla, visto il suo carattere fumantino, in queste prime settimane al GF Vip. Fin quando Sossio Aruta non le ha tenuto un brutto scherzo, a lei ed ad altri concorrenti, facendola andare su tutte le furie. Che cosa è successo?

Sossio, armato di pentole, all’una di notte ha iniziato a fare baccano svegliando tutti i suoi compagni di viaggio che stavano dormendo, data la tarda ora.

“Ma ti pare normale una cosa del genere?” si è infuriata Teresanna Pugliese contro Sossio Aruta al GF Vip. “Ma cosa credi che stiamo tutti quanti in campeggio? Qua c’è gente che vuole dormire, io ho la faccia gonfia dal sonno!” ha concluso, di fronte a uno sbigottito Aruta.

GF Vip | Sossio Aruta si scusa con Teresanna Pugliese | Lei sbotta

Sossio Aruta, che lunedì scorso ha affrontato in diretta Valeria Marini al Grande Fratello Vip, ha prontamente chiesto scusa a Teresanna Pugliese, provando a giustificare il suo scherzo.

“Non volevo fare uno scherzo a te, ma a tutti gli altri in camera” ha spiegato l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. “Volevo vendicarmi del giorno prima” ha concluso, ma Teresanna Pugliese del GF Vip, che ieri ha parlato con Paola Di Benedetto di Francesco Monte, non ha voluto però sentire ragioni.

“Se tu vieni all’una di notte, in una stanza con cui dormiamo tutti, con le pentole, è inevitabile che svegli tutti!” ha fatto notare la concorrente, che non ha apprezzato di essere stata svegliata da Sossio Aruta al GF Vip.

Dopo la lite tra Teresanna e Sossio, i due sceglieranno di chiarirsi o questo sarà motivo di nomination la settimana prossima al Grande Fratello Vip?