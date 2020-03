GF Vip | Famiglia di Adriana Volpe lascia l’Italia per il Coronavirus

GF Vip | Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha scelto di lasciare l’Italia insieme a sua figlia a causa del Coronavirus

Il Coronavirus inizia ad influenzare anche le vite dei personaggi della casa più spiata d’Italia. Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram di aver lasciato l’Italia a causa dell’epidemia e di essere diretto in Costa Rica con sua figlia, al fine di sfuggire al virus che sta piegando il bel paese.

La famiglia di Adriana Volpe ha lasciato l’Italia per il Coronavirus, visto che viveva a Milano, una delle zone rosse segnalate dalle autorità competenti a causa dei numerosi contagi. Come reagirà la concorrente del GF Vip di fronte a questa notizia?

Adriana Volpe | Il GF Vip le ha comunicato la scelta di Roberto Parli?

Il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se la produzione del Grande Fratello Vip ha informato Adriana Volpe della scelta presa da suo marito Roberto Parli, che recentemente ci ha tenuto a precisare che la conduttrice ha frainteso il contenuto della lettera che le aveva fatto recapitare in diretta.

Molto probabilmente la risposta a questa domanda è affermativa, in quanto qualche ora fa Adriana Volpe al GF Vip si è messa in contatto con la sua famiglia, ma gli autori hanno preferito non rivelare ciò che si detti in assenza dell’occhio indiscreto delle telecamere. Qualora la produzione abbia realmente scelto di aggiornare Adriana sulla decisione presa da suo marito, non le si potrebbe incolpare di nulla visto che la conduttrice merita di venire a conoscenza di una notizia così importante.

La situazione del Coronavirus ha influenzato anche la vita del figlio di Fabio Testi, che ieri ha registrato un videomessaggio per il padre che si trova ancora al Grande Fratello Vip.

In molti però si chiedono se il GF Vip chiuderà a causa del Coronavirus, visto che numerose trasmissioni Mediaset non andranno in onda fino a data da destinarsi. Almeno per il momento il reality show di Alfonso Signorini non sembra aver subito questa sorte.