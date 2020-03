GF Vip | Teresanna Pugliese ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di sperare che suo figlio non la stia seguendo in questa nuova avventura televisiva

Teresanna Pugliese, dopo essere stata la protagonista di una furiosa lite con Sossio Aruta, si è lasciata andare ad una lunga riflessione con i suoi compagni di viaggio al GF Vip.

L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, come ha più volte rivelato, non va assolutamente fiera di aver alzato la voce con il compagno di Ursula Bennardo, definendo quella scena un brutto momento. Per questo motivo, spera che suo marito non abbia fatto vedere nulla a suo figlio.

“Spero che mio figlio non abbia visto nulla di quel bruttissimo momento, spero non mi veda mai così” ha confidato Teresanna Pugliese al GF Vip, pentita di essersi lasciare prendere dal momento e di aver alzato la voce con Sossio Aruta.

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese fanno pace al GF Vip: “Ti chiedo scusa”

Fortunatamente, la lite tra Teresanna e Sossio al Grande Fratello Vip è durata meno del previsto. L’ex protagonista del Trono Over, che in un primo momento aveva deciso di allontanarsi dai suoi compagni di viaggio, ha deciso di sotterrare l’ascia da guerra e di chiedere scusa a Teresanna.

“Visto quello che sta succedendo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, non credo sia il caso di lasciarsi andare in queste futili discussioni” ha esordito Sossio Aruta al GF Vip. “Voglio approfittare di questo momento per farti le mie scuse pubblicamente per aver alzato la voce nei tuoi confronti”.

Teresanna Pugliese ha accettato di buon grado le scuse di Sossio, che di recente si è anche scagliato contro Fernanda Lessa, decidendo di mettere una pietra sopra su quanto accaduto negli scorsi nella casa più spiata d’Italia. Un momento che nessuno dei due vuole più ricordare.

Sossio e Teresanna hanno fatto pace al GF Vip, sperando che durante la diretta di domani sera i due non cambino idea e scelgano di nominarsi a vicenda.