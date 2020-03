Grande Fratello Vip | Patrick Pugliese ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere pronto a diventare papà per la seconda volta

Tempo, come sempre, di confessioni al Grande Fratello Vip! Questa volta è stato il turno dello storico concorrente Patrick Pugliese che, raccontando a Paola Di Benedetto com’è stato diventare padre per la prima volta, ha confidato che non gli dispiacerebbe ripetere l’esperienza.

“Sì, vorrei diventare papà per la seconda volta” ha confidato il concorrente di Alfonso Signorini. “Vorrei farlo con la mia attuale compagna, Sara, però non di certo a 50 anni” ha precisato subito dopo. “Già adesso ne ho 42, non voglio arrivare troppo in là con la mia età” ha concluso.

Patrick Pugliese vuole diventare di nuovo papà. Come reagirà la sua compagna di fronte a questa nuova dichiarazione al Grande Fratello Vip?

Patrick Pugliese si confessa al Grande Fratello Vip: “Tutto è cambiato”

Patrick Pugliese, che di recente ha lanciato una provocazione a Paolo Ciavarro su Clizia Incorvaia, ha rivelato a Paola Di Benedetto che prima di diventare papà aveva una visione della vita completamente differente rispetto a quella che ha ora.

“Prima che di diventare padre non avevo nessuna intenzione di avere a che fare con questo pezzo di vita” ha confidato Patrick Pugliese al GF Vip. “Ora invece tutto è cambiato. Non mi danno più fastidio. Prima, invece, non sopportavano nemmeno i loro pianti” ha concluso lo storico concorrente del reality show di canale 5.

Vista la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip, Patrick ha tutto il tempo per realizzare questo suo desiderio, considerato che vorrebbe diventare padre prima di compiere 50 anni.

Tra una confessione e l’altra, Patrick Pugliese si è detto felice che il GF Vip chiuda prima del previsto. In quanto, data l’emergenza del coronavirus nel nostro paese, non vede l’ora di ritornare a riabbracciare tutti i membri della sua famiglia.