GF Vip | Alfonso Signorini durante la diretta di domani sera annuncerà il primo finalista di questa quarta edizione del reality show di canale 5

Grandi novità per il pubblico di canale 5! Domani Alfonso Signorini, in diretta con la casa più spiata d’Italia, nominerà il primo finalista del GF Vip 2020!

Almeno per il momento, però, è bene precisare, che non sono ancora state svelate le modalità in cui si scoprirà l’identità del concorrente che gareggerà per il montepremi finale, ma molto probabilmente sarà il pubblico da casa, durante la diretta, a scegliere il proprio preferito. Oppure, come in alcune edizioni passate, saranno i concorrenti stessi, in maniera consapevole o meno, a scegliere chi di loro andrà in finale.

Quel che è certo, a differenza della modalità di selezione, è che domani Alfonso Signorini annuncerà il nome del primo finalista del GF Vip.

Anticipazioni GF Vip 18 marzo: doppia eliminazione per i concorrenti di Signorini

Ma le novità per il pubblico del Grande Fratello Vip non sono di certo finite qua. Per ogni notizia bella, purtroppo, c’è n’è anche una brutta. Domani, infatti, oltre alla consueta eliminazione settimanale, ci sarà anche un altro concorrente che sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

La scelta è dovuta alla chiusura anticipata del programma di canale 5. Anche se, è bene specificare, anche in questo caso le modalità di eliminazione restano ancora top secret. Potrebbe scegliere il pubblico da casa, ma anche gli stessi concorrenti in maniera consapevole o meno, visto che gli autori amano fare giochetti del genere.

Domani si prospetta una puntata bomba, in quanto dalle anticipazioni del GF Vip del 18 marzo si evince che ci sarà un ampio spazio dedicato a Valeria Marini ed Antonella Elia, tra l’altro un’associazione animalista ha chiesto la sua espulsione dalla casa più spiata d’Italia.

Oltre alle dinamiche della casa, Alfonso Signorini parlerà del coronavirus al Grande Fratello Vip, fornendo tutti gli aggiornamenti sull’emergenza che sta piegando l’Italia.