Grande Fratello VIP | Wanda Nara esclusa davvero o è una strategia?

Il Grande Fratello VIP 2020 si farà senza Wanda Nara? Alfonso Signorini non ha ancora confermato la bella opinionista e il mistero si infittisce.

Assolutamente brillante, seguitissima sui social e con una grossa dose di personalità da sfoggiare durante le dirette serali: Wanda Nara sembrava la candidata ideale al ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP.

Nonostante una partenza non entusiasmante (Cristiano Malgioglio sparò a zero sulla coppia Pupo – Wanda) la Nara non ha deluso né le aspettative dei suoi fan né quelli del nuovo patron dello show Alfonso Signorini.

Nonostante tutti i pollici in su ricevuti dalla Nara nel corso dell’ultima edizione, il nome della moglie di Icardi non è comparso tra quelli confermati da Signorini negli ultimi giorni.

Mentre è partito il toto opinionista per scoprire chi sarà la nuova opinionista femminile del reality show, qualcuno si chiede se in realtà non è tutta un’astuta manovra da parte di Wanda e di Alfonso Signorini per stuzzicare la curiosità del pubblico.

Grande Fratello VIP: si infittisce il mistero su Wanda Nara

“Pupo assolutamente confermato” ha dichiarato Alfonso Signorini di recente, che ha deciso di scommettere di nuovo sul cantante dopo la sua ottima performance nella veste, assolutamente nuova per lui, di opinionista di reality show.

Tra l’altro Alfonso Signorini ha dimostrato ancora una volta di avere un fiuto non indifferente in fatto di televisione, dal momento che è riuscito a convincere Pupo a lanciarsi in un’avventura che non prometteva niente di buono: il cantante aveva dichiarato infatti che aveva sempre giudicato malissimo i reality ma di aver cambiato idea proprio grazie all’esperienza al Grande Fratello VIP 4.

Per quanto riguarda la Nara, invece, Signorini non ha speso neppure una parola. Alla base di questa scelta ci potrebbero essere varie motivazioni.

A livello logistico bisogna tener presente che la famiglia di Wanda Nara si divide tra l’Italia e la Francia, dal momento che Mauro Icardi (dopo un terribile periodo di polemiche e scontri nello spogliatoio dell’Inter) l’anno scorso è passato a vestire i panni del Paris Saint Germain.

Tutti i bambini della numerosa famiglia Nara – Icardi hanno cominciato la scuola a Parigi e Wanda è stata l’unica a fare con costanza la spola tra la Francia e l’Italia nel momento in cui ha firmato il contratto in esclusiva con Mediaset.

A seguito delle limitazioni agli spostamenti imposti dalle misure di sicurezza per il Coronavirus, la partecipazione di Wanda allo show nell’ultimo periodo è stata davvero problematica e, considerando l’incertezza attuale sui viaggi internazionali potrebbe essere difficile per lei tornare ogni settimana in Italia nei prossimi mesi.

Questo potrebbe aver spinto Alfonso Signorini a volgere lo sguardo altrove, in cerca di altre candidate per il ruolo di opinionista che, vivendo in Italia, sarebbero più facilitate nel rispettare gli obblighi contrattuali con il programma rispetto a Wanda.

C’è anche la possibilità, però, che Signorini voglia rinnovare la squadra per non riproporre al pubblico un “programma già visto” che potrebbe non stuzzicare la curiosità degli spettatori. Per questo motivo Signorini avrebbe deciso di tenere Pupo e scegliere un’altra controparte femminile per il cantante.

Attualmente, stando almeno alle voci di corridoio più insistenti, le candidate sarebbero Giulia De Lellis e Antonella Elia, nonostante il fatto che qualcuno abbia fatto anche il nome di Adriana Volpe.

Tutte e tre le showgirl prese in considerazione per sostituire Wanda hanno alle spalle un’esperienza in qualità di concorrente all’interno della casa del Grande Fratello e, per questo motivo, potrebbero offrire una prospettiva interessante agli spettatori, spiegando e analizzando le dinamiche all’interno della casa con una cognizione di causa maggiore rispetto a Wanda.

L’ultima ipotesi, che sarebbe davvero degna di una volpe grigia dello spettacolo televisivo come Alfonso Signorini, è che il presentatore e Wanda abbiano deciso di giocare al “dico non dico” per incuriosire gli spettatori e scatenare le classiche tifoserie che fanno tanto bene all’audience.