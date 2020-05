Per preparare questa sfiziosa ricetta regionale, iniziate dall’impasto. In una ciotolina,e dovete far sciogliere bene. Trasferite il tutto in una ciotola con farina, lavorate bene con le mani, aggiungete l’olio e poi il sale, lavorate sempre. Dovrete ottenere un impasto omogeneo e morbido, solo ora lo trasferite sul piano e lo lavorate per un pò e formate una palla. Trasferitela nella ciotola, ma deve essere infarinata, poi coprite con una pellicola per alimenti e, fino a quando non sarà doppio il suo volume.

Adesso doveteed infine la mozzarella, mettete in una ciotola e mescolate bene. Non appena il panetto, sarà aumentato di volume, lo trasferite su un piano da lavoro infarinato e lo stendete con il mattarello, dovrà avere uno spessore di mezzo centimetro. Distribuite uniformemente il ripieno su tutta la superficie, lasciando un po’ di spazio libero intorno al bordo. Aggiungete le uova sbriciolate e il Parmigiano grattugiato e poi il pepe nero, la quantità dipende dai vostri gusti.

Delicatamente, arrotolate l’impasto e formate un grosso rotolo, richiudete bene le estremità e trasferitelo in frigo per far rassodare bene, basta una mezz’ora. In una ciotola, sbattete la panna e il tuorlo d’uovo vi servirà per spennellare la superficie dei panini.

Trascorso il tempo, lo trasferite su un tagliare e lo tagliate, per ottenere 8 panini, dovrete tagliarli di circa 5 cm. Rivestite una leccarda da forno con carta forno e distribuite i panini, poi spennellate con il composto di panna e tuorlo e lasciate cuocere in forno statico, già caldo a 200°, per circa 30-35 minuti. Trascorso il tempo, sfornate e lasciate intiepidire, servite e gustate.

