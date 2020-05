Paolo Ciavarro | Amara confessione su Clizia: “Tutto rema contro di noi”

Paolo Ciavarro | Il finalista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha fatto un’amara confessione sul suo rapporto con Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro è il giovane conduttore di Forum che durante l’arco della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo. Un’esperienza più che fortunata per il figlio d’arte che durante il corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di trovare l’amore al fianco di Clizia Incorvaia.

Recentemente intervistato da Novella 2000, Paolo ha confidato di sentire molto la mancanza della sua compagna in quanto non la vede da quando la modella è stata squalificata da Alfonso Signorini e il non vivere il rapporto al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere, e nella vita reale, inizia farsi sentire ogni giorno di più.

“Io e lei ci siamo innamorati nella casa, dopo che è successo ci hanno separato con la squalifica” ha ricordato Paolo Ciavarro sul suo percorso al GF Vip con Clizia Incorvaia. “Quando credevamo di poter avere la possibilità di poterci vivere al di fuori, c’è stato il lockdown: qualcosa mai successo prima nella storia del nostro paese” ha proseguito il figlio d’arte. “Tutto sembra remare contro di noi, ma io e Clizia supereremo anche questa e riusciremo finalmente a viverci” ha spiegato Paolo che non vede l’ora di fare l’amore con Clizia.

Paolo Ciavarro spiazza su Eleonora Giorgi: “Sono molto più bravo di lei”

Paolo Ciavarro, tra una confessione e l’altra sul suo rapporto con Clizia Incorvaia, ha anche parlato di come sta vivendo questi giorni di quarantena, arrivati subito dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Paolo, infatti, è rimasto a Roma e sta trascorrendo questi giorni in compagnia di sua madre Eleonora Giorgi. I due, anche sotto l’occhio delle telecamere, amano battibeccare tra di loro. Tant’è che Paolo ha perfino rivelato, durante il corso dell’intervista, di essere molto più bravo di lei nell’arte della cucina.

“Sembro essere tornato al periodo dell’adolescenza, di quando vivevo a casa con lei ed avevo 15 anni circa” ha confidato Paolo Ciavarro sulla quarantena con Eleonora Giorgi, tra l’altro di recente la sua compagna ha smentito la loro partecipazione a Temptation Island Vip. “Mi dà sempre ordini: Paolo passa l’aspirapolvere, metti a posto questo, riordina quell’altro” ha raccontato il giovane conduttore di Forum. “Anche se devo ammettere che in cucina sono molto più bravo di lei” ha aggiunto ironico.

Visualizza questo post su Instagram In principio era tutto bianco e nero. #blackandwhite Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) in data: 12 Mag 2020 alle ore 6:59 PDT

Non di rado, infatti, Paolo posta sul suo profilo Instagram numerose ricette per i suoi followers. Tutte ricette, tra l’altro, dietetiche che fanno bene alla salute.