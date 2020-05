Paolo Ciavarro | Clizia Incorvaia dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha rivelato di avere una voglia matta, e contraccambiata, di fare l’amore con il suo compagno

Paolo Ciavarro ha conosciuto la sua attuale compagna durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma da quel momento, a causa della quarantena e dell’impossibilità di spostarsi tra una regione e l’altra, non sono ancora riusciti a vedersi.

Clizia Incorvaia, tra le pagine del settimanale Novella 2000, ha dichiarato che questa distanza inizia a farsi sentire. In quanto vorrebbero avere, oltre che ad un approccio psicologico, anche un tipo di avvicinamento fisico e che non vedono l’ora che quel momento arrivi presto.

“La cosa più assurda e che noi non siamo mai stati insieme” ha rivelato Clizia dopo il Grande Fratello Vip, che ha smentito anche la loro partecipazione a Temptation Island Vip. “Quando eravamo nella casa ci siamo trattenuti dall’avere un approccio fisico” ha rivelato. “Anche se ci hanno assicurato che nel caso non avrebbero mai mandato le immagini in onda” ha proseguito l’ex di Francesco Sarcina. “Ma non fa parte del mostro modo di essere” ha commentato. “Al giorno d’oggi a chi capita di amarsi ma non di viversi a livello fisico? Penso nessuno” si è chiesta. “Io e lui abbiamo una voglia matta di fare l’amore”.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non vedono l’ora di fare l’amore, ma dovranno aspettare che gli spostamenti tra regioni siano di nuovo possibili.

Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro dopo il GF Vip: “Il destino è strano”

Clizia Incorvaia, tra una confessione e l’altra, non ha potuto fare a meno di osservare quanto sia stato bizzarro il suo destino e quello di Paolo Ciavarro. In quanto prima si sono ritrovati nella casa, poi separati dall’eliminazione e ora continuano ad essere distanti a causa della quarantena e dell’emergenza del coronavirus in Italia.

“Il destino con noi è stato davvero strano” ha osservato Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip, che di recente è stata “provocata” da Paolo facendo impazzire tutti i loro fan. “Prima viviamo questa situazione orwelliana, in quanto ci siamo conosciuti all’interno di un reality show, poi ci siamo separati a causa di un lockdown che nessuno si sarebbe mai aspettato” ha spiegato. “La realtà e la irrealtà iniziano a confondersi, ma noi siamo sempre più uniti anziché distanti” ha concluso.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip dovranno attendere ancora un po’ prima di iniziare a viversi a pieno questa loro storia d’amore.