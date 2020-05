Serena Enardu, dopo la fine della storia con Pago, sbotta sui social e risponde agli insulti che sta ricevendo: “basta, non ve lo consento”.

Serena Enardu sbotta su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, si è scagliata contro gli haters che continuano ad attaccarla per le storie in cui sponsorizza prodotti.

Serena Enardu sbotta su Instagram: “sono una che deve tirare avanti una casa che deve continuare a crescere un figlio“

Serena Enardu ha annunciato la fine della storia con Pago nei giorni scorsi. Nonostante la sofferenza, ha cercato di essere presente sui social dedicando parte del suo tempo ai followers che la seguono con affetto. Qualcuno, però, ha pensato bene di attaccare Serena accusandola di non soffrire davvero. La Enardu sulla cui storia con Pago, negli scorsi giorni, si è espressa Miriana Trevisan, ha così deciso di rispondere.

“Mi stavo chiededno: ma voi quando avete dei problemi in famiglia, quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate, ma voi non andate più a lavoro? Fatemi capire perchè continuo a ricevere messaggi in cui mi dite ‘sei triste ma sponsorizzi’. Non lo so se a volte collegate il cervello. Siete quelle che quando andate a lavorare o avete qualche problema a casa, fate la faccia tesa e schifata al cliente o vi travestite anche voi da persone che stanno bene facendo il vostro lavoro?, chiede una furiosa Serena.

“Io sono come tutti. Devo continuare a lavorare e lo faccio perchè non mi piango addosso come tutte quelle persone che rimangono una vita a piangersi addosso e a dire ‘sono triste, sfortunata, la mia vita non ha senso’. Non sono una di quelle. Sono una di quelle che va avanti e che deve tirare avanti una casa, che deve continuare a crescere un figlio. Non ho bisogno di dire quanto sono forte o di dire quanto sono debole”, aggiunge ancora la Enardu.

Serena, poi, invita tutti quelli che non sono d’accordo con le sue scelte a non seguirla e a non insultarla. “Se non vi sta bene, toglietemi il segui“, ha concluso.