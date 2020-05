Il lungo lockdown a cui tutti siamo stati sottoposti ha generato delle conseguenze sulla nostra psiche. In particolare quali sono stati gli effetti sulla salute psichica dei bambini?

La quarantena, andati avanti per oltre due mesi, ha cambiato notevolmente le nostre abitudini, generando anche delle conseguenze sulla nostra psiche. A questo processo di cambiamento non sono di certo rimasti immuni i bambini che come spugne assorbono tutto quello che sentono e vivono.

Quali sono allora gli effetti sulla salute psichica dei bambini provocati dal lockdown? Si tratta di una domanda a cui gli esperti stanno tentando di dare una risposta proprio in questo momento.

Partendo da questa domanda nasce il progetto di Salvatore Oliva, pediatra e ricercatore del dipartimento materno infantile e scienze urologiche dell’Università Sapienza di Roma, che ha come obiettivo quello di valutare l’effetto del confinamento sociale sulla salute psichica dei bambini in Italia, in termini di comparsa di sintomi ansioso-depressivi.

La salute psichica dei bambini dopo il lockdown

Chiusi per oltre due mesi dentro casa, senza la possibilità di andare a scuola, frequentare gli amici, fare sport con i coetanei e stare a contatto con la natura. Questa è stata la vita dei bambini in quarantena.

Non considerando che i bambini in età scolare hanno dovuto seguire le lezioni con la didattica a distanza. Questo li ha esposti maggiormente a “dispositivi digitali che sembrano aumentare il rischio dell’insorgenza di sintomi simili a quelli dello spettro autistico”, si legge sul Medicalfacts.it.

Insomma, una serie di cambiamenti che hanno sconvolto le loro vite e modificato le loro abitudini quotidiane, limitando le loro esistenze. Una rivoluzione che non può non aver creato delle ripercussioni dal punto di vista psicologico a cui adesso si cerca di dare una forma.

Gli esperti non hanno mai negato che il confinamento sociale possa aver generato disturbi di ansia e di depressione. Ecco che allora si inserisce qui il progetto del pediatra Salvatore Oliva, di Giusy Russo, specializzanda in pediatria e sua collaboratrice, e di Antonio Di Mauro, pediatra e dottore di ricerca presso l’Università di Bari.

Sostenuto anche da Medicalfacts.it, il sito del virologo Roberto Burioni, tale studio che si chiama #capiamoibambini vuole valutare appunto gli effetti che il confinamento sociale ha provocato sulla salute psichica dei bambini.

Tra l’altro tutti coloro che hanno almeno un figlio minore di diciotto anni possono partecipare semplicemente compilando un questionario. Ecco il link.

Un’iniziativa che potrà fornirci risposte più esaustive di quello che è un fenomeno in continuo divenire.

