Coronavirus | Bambini dimenticati dal governo Conte

Completamente dimenticati anche nell’ultimo discorso a reti unificate tenuto dal premier Giuseppe Conte per anticipare la fase 2 che partirà dal 4 maggio, i bambini sembrano i grandi esclusi di queste manovre.

Perché ci si chiede? Quali sono i motivi che spingono il governo a non toccare quasi mai l’argomento, se non esplicitamente chiamato in causa? Se non fosse stato per una giornalista che a precisa domanda sulla scuola, argomento di cui non era stata proferita parola sino a quel momento, non avremmo nemmeno saputo che riaprirà a settembre.

Eppure è stato proprio chiesto a loro, ai nostri bambini, di fare il più grande sforzo. Di rinunciare alla scuola, se non accontentandosi di un surrogato a distanza, allo sport, agli interessi fuori casa e agli amici. Insomma un atto di fiducia che i più piccoli hanno fatto a cui nessuno ha più dato risposte.

Bambini dimenticati nell’emergenza Coronavirus

E mentre riaprono a mano a mano le aziende di pari passo non ci si pone il problema di dove lasceremo i nostri figli. Le scuole sono chiuse, i nonni fuorigioco perché rischiano di ammalarsi di Coronavirus più di tutti e quindi vanno preservati, e i genitori devono tornare al lavoro. Ma come?

Una situazione paradossale a cui finora non si è dedicata troppa attenzione. Ma che prima o poi dovrà essere messa in agenda e discussa, specie se questa emergenza si protrarrà fino a settembre. Al momento i centri estivi non riapriranno anche se il ministro Elena Bonetti spera che entro giugno si possa intervenire in tal proposito.

Per ora le uniche due forme previste per aiutare le famiglie con i figli sono state il congedo parentale e il bonus baby sitter che a quanto detto da Conte verranno prorogate. Il congedo parentale è un congedo temporaneo di 15 giorni fruibile in maniera alternativa da un solo genitore. È riconosciuta un’indennità al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. È valido per i figli fino a 12 anni di età. Per chi ha figli dai 12 ai 16 anni invece è concesso assentarsi per 15 giorni ma senza retribuzione e contributi. Mentre il bonus baby sitter invece è un contributo di 600 euro che i genitori potranno riprendere come rimborso spese per un’eventuale baby sitter.

E intanto i bambini proseguono con la didattica a distanza, navigando a vista, senza un minimo piano per il futuro. Quello che infatti tutti si auspicavano era un discorso in cui si stabiliva il rientro a scuola a settembre, ma magari avendo un piano per quella che sarà la didattica del futuro.

Se il Covid-19 ci impone un distanziamento sociale come si provvederà a sistemare le aule? Ci si alternerà nelle lezioni? Le classi saranno ridotte? Si integreranno didattica in presenza e online? Insomma sono tanti i quesiti che affollano la mente dei genitori e dei bambini stessi. Tante le domande a cui i nostri 8 milioni di studenti non troveranno nell’immediato risposta.

Bisognerebbe adeguare gli edifici, ristrutturandoli e mettendoli a norma. Bisognerebbe procedere con un piano di assunzioni degli insegnanti visto che abbiamo i docenti con l’età più alta al mondo. Ci sarebbe da fare un gran lavoro sui nidi per garantirlo a tutti. Così come sulle scuole per l’infanzia. Bisognerebbe sostenere le strutture che accolgono i bambini l’estate come i centri estivi utili a quei genitori che lavorano. E molto altro ancora.

E intanto i piccoli aspettano alla finestra che qualcuno li liberi e li faccia tornare a giocare spensierati come qualche mese fa, prima che arrivasse questo mostro dei tempi moderni chiamato Coronavirus.

