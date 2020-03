GF Vip | Antonella Elia ha confidato che Serena Enardu sarebbe stata pressata dagli autori per entrare nella casa con Pago

Continua a far parlare la storia d’amore di Serena Enardu e Pago. Nelle scorse ore, i concorrenti della quarta edizione del GF Vip hanno commentato quanto accaduto nella casa negli scorsi giorni a proposito della coppia.

Molti, sia concorrenti sia pubblico da casa, non hanno apprezzato la scelta dell’ex protagonista del Trono Classico di risolvere i suoi problemi di coppia sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Antonella Elia ha però svelato un retroscena a riguardo. Retroscena che le sarebbe stato raccontato dalla diretta interessata. Che cosa le ha detto?

“Serena mi ha precisato che è stata una sua scelta quella di partecipare al programma” ha esordito Antonella. “Ma gli autori le avrebbero fatto molta pressione per entrare qui dentro” ha concluso.

Serena Enardu è stata pressata dagli autori del GF Vip ad entrare nella casa con il suo compagno Pago? Almeno per il momento, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non replicare.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini annuncia: “Domani il primo finalista!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Patrick blocca Antonella Elia e attacca pago al GF Vip: “Uno zerbino”

Antonella Elia, che di recente è stata attaccata da un’associazione animalista che chiede la sua squalifica, ha difeso Serena Enardu e Pacifico Settembre.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha elogiato la Enardu, affermando che lei è una donna con tutti gli attribuiti, a differenza di molte altre. Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip non è sembrato pensarla alla stessa maniera, andandoci giù pesante anche nei confronti dell’artista sardo.

“Lui l’ha sempre difesa soltanto perché è uno zerbino” ha spiegato lo storico concorrente, che di recente ha rivelato il suo desiderio di diventare padre per la seconda volta. “Qui lei lo ha manipolato come a Temptation Island Vip, quasi come se fosse un pongo” ha concluso, osservando che sarebbe stato meglio per la coppia affrontare i loro problemi lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5.

Leggi anche:

GF Vip | Teresanna Pugliese spiazza: “Spero che mio figlio non mi veda”

Visualizza questo post su Instagram Perché l’Amore vince su tutto ❤️ Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 29 Feb 2020 alle ore 8:55 PST

Intanto, nonostante le numerose critiche che ricevono sul proprio conto, Serena e Pago dopo il GF Vip continuano a viversi la loro storia d’amore che prosegue a gonfie vele.