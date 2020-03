Jude Law | Sesto figlio in arrivo per l’attore britannico

Jude Law, l’attore che ha vissuto una vita sentimentale molto travagliata, diventerà papà per la sesta volta

L’indiscrezione arriva dal settimanale “Chi”. Jude Law, l’attore che ha prestato il volto a numerosi personaggi, tra cui il giovane Albus Silente in “Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald” e Lenny Belardo in “The Young Pope”, è in attesa del suo sesto figlio. Sua moglie, la psicologa Philippa Coan, di cui si sa relativamente poco, è in dolce attesa e renderà presto Jude, di nuovo padre.



L’attore britannico ha vissuto una vita sentimentale molto turbolenta. Dal primo matrimonio ha avuto i suoi primi tre figli e poi altri due bambini, sono nati da due successive relazioni. Jude Law ha ammesso, anche in passato, di essere contento di mettere al mondo altre vite.

Leggi anche:

Coronavirus | Vanessa Hudgens sottovaluta il problema. Ferragni interviene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI



L’attore e sua moglie, sono convolati a nozze a Maggio del 2019 e si frequentavano già dal 2016.

Gina D’Antonio