Scopri perché le donne vivono più a lungo degli uomini

Le donne sopravvivono di più rispetto agli uomini, in media dai 5 ai 7 anni e le motivazioni ti sorprenderanno. Scoprile in questo articolo.

I dati dei Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie confermano che la vita delle donne è più lunga di quella degli uomini. In coppia sono le mogli a seppellire solitamente i loro mariti. A cosa si deve questa differenza nell’aspettativa di vita tra i due sessi? Almeno a 4 motivi che ti elenchiamo di seguito.

Perché le donne vivono più degli uomini?

Gli uomini lasciano questo mondo solitamente qualche anno prima delle controparti femminili. Nel nostro paese le donne vivono mediamente fino a 85,2 anni mentre gli uomini non superano gli 80,8.

Alla base di questo dato di fatto universale confermato da più fonti autorevoli come il CIA World Factbook e la University of Southern California Leonard Davis School of Gerontology esistono dei motivi ben precisi, alcuni ovvi altri davvero sorprendenti.

Ecco 4 motivi per cui le donne vivono più degli uomini:

1/ Gli uomini conducono uno stile di vita più rischioso

Gli uomini assumono comportamenti generalmente più rischiosi rispetto alle donne, inoltre si registrano più morti per suicidi, omicidi, incidenti stradali e malattie cardiovascolari ma sorprendentemente

il principale fattore che influenza l’aspettativa di vita è genetico.

2/Gli uomini invecchiano più velocemente delle donne

Gli scienziati affermano che le donne vivono più a lungo per via della loro struttura del DNA mitocondriale e alla mutazione dei loro geni. I geni femminili mutano geneticamente meno di quelli maschili. Le mutazioni del DNA nei geni mitocondriali maschili influiscono sul processo di invecchiamento facendo invecchiare gli uomini più velocemente delle donne.

Anche le mutazioni geniche nei cromosomi sessuali influenzano l’aspettativa di vita. Le cellule sessuali contengono cromosomi X o Y. Il fatto che le donne abbiano due cromosomi sessuali X mentre gli uomini solo una incide considerevolmente.

Le mutazioni nei geni legati al sesso si verificano nel cromosoma X e causano spesso malattie che portano alla morte prematura.

Quando si hanno due cromosomi X, come nel caso delle donne, la mutazione genetica in uno dei cromosomi può essere mascherata da relazioni di dominanza tra alleli. Se l’allele di un tratto è anormale, la coppia di alleli sull’altro cromosoma X potrebbe compensare questa anomalia e scongiurare la manifestazione della malattia.

3/Le differenze tra gli ormoni sessuali incidono sull’aspettativa di vita



Un altro fattore da considerare riguarda la produzione di ormoni sessuali. Il testosterone dall’ormone steroideo maschile aumenta il colesterolo LDL, che favorisce la formazione di placche nelle arterie e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari mentre l’ormone femminile estrogeno abbassa il colesterolo LDL e aumenta il colesterolo HDL, riducendo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Ecco spiegato il motivo per il quale solitamente le donne sviluppano questa malattia molto dopo rispetto agli uomini, dopo la menopausa.

4/ Il sistema immunitario maschile invecchia più velocemente delle donne

Le donne vengono definite il sesso debole eppure hanno un sistema immunitario molto più forte rispetto agli uomini. Entrambi i sessi mostrano una diminuzione nel numero di globuli bianchi con l’età, ma nelle donne questi diminuiscono più lentamente rispetto agli uomini, il che si traduce in una maggiore aspettativa di vita.

I linfociti sono un tipo di globuli bianchi che rivestono vari ruoli nel sistema immunitario, come protezione da Inoltre gli uomini da giovani posseggono maggiori livelli di linfociti (cellule B, cellule T e cellule “killer naturali”) rispetto alle donne della stessa età ma, con l’età, questi livelli si pareggiano e man mano che invecchiano negli uomini tendono a diminuire più rapidamente rispetto alle donne. Ricordiamo che i linfociti sono un tipo di globuli bianchi fondamentali per il buon funzionamento del sistema immunitario perché proteggono il corpo dall’attacco di batteri, virus, funghi e parassiti.

Ecco spiegato scientificamente perchè le donne hanno un’aspettativa di vita superiore. Ricordiamo inoltre che le donne solitamente conducono uno stile di vitapiù sano, assumono meno alcolici, fumano di meno e mangiano meno cibi grassi rispetto agli uomini.