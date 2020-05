Paola Di Benedetto fa un appello e svela: “Sogno di essere incinta”

Paola Di Benedetto ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori su Instagram che da qualche tempo sogna di essere in dolce attesa. Che lei e Federico Rossi di Benji e Fede siano pronti a mettere su famiglia?

Paola Di Benedetto, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, è solita condividere tutto ciò che riguarda la sua vita, nei limiti ovviamente, sul suo profilo Instagram. Per questo non stupisce che la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede abbia un lanciato e un vero e proprio appello sul suo profilo social. Che cosa ha chiesto?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Benji e Fede | Federico Rossi: “Bevevo più del dovuto, non ero lucido”

La modella, che di recente ha svelato perché è finita la sua storia con Francesco Monte, ha rivelato che da qualche tempo sogna sempre di essere in dolce attesa, chiedendo ai suoi fedeli sostenitori quale significato possa mai avere questo sogno ricorrente.

“Ragazzi ultimamente non faccio altro che sognare di essere incinta” ha annunciato la vincitrice di Alfonso Signorini. “Sento il mio pancione che cresce in fretta, ma sono divisa tra un senso di felicità apparente e uno stato di tristezza” ha spiegato. “Che cosa vorrà dire?”

Paola Di Benedetto ha sognato di essere incinta e le spiegazioni di tale significato da parte dei suoi follower, che hanno subito risposto all’appello, non sono tardate ad arrivare.

Paola Di Benedetto e Fede presto genitori? Lei: “Non mi sento pronta”

In molti hanno ipotizzato che tale sogno abbia un preciso significato. Quale? Che Paola Di Benedetto e Fede siano pronti a mettere su famiglia, nonostante la giovane età.

La realtà dei fatti, stando a quanto spiegato dalla modella, sempre sul suo profilo Instagram, non sembrerebbe essere proprio così.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serena Enardu attacca Pago dopo la rottura: “Usa mezzucci per vendere”

“Devo ammettere che probabilmente il senso di tristezza” ha spiegato Paola Di Benedetto su Instagram, che di recente ha fatto un altro appello ai suoi followers. “Sia dovuto al fattore che effettivamente non mi sento pronta ad avere un bambino” ha ammesso la modella, chiarendo che lei e Federico Rossi non hanno alcuna intenzione, almeno per il momento, di mettere su famiglia.

Paola e Fede, nonostante al momento stiano bene così, sono più innamorati che mai e i fan non potrebbero essere più che contenti di fronte a questa conferma del loro amore, visto il periodo delicato che la coppia ha trascorso qualche mese fa.