Coronavirus | Paola Di Benedetto, dopo aver vinto al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha fatto la sua prima uscita da casa. Approfittando del momento, la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede ha lanciato un appello ai suoi fan.

Paola Di Benedetto, dopo essere stata “rinchiusa” nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini per quasi quatto mesi e dopo aver proseguito con la quarantena presso la sua abitazione, ha fatto la sua prima uscita da casa.

La fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede è uscita, grazie alle nuove norme che lo permettono, per andare a trovare sua nonna. La modella ha raccontato quello che è stata la sua esperienza e ne ha approfittato per lanciare un messaggio a tutti i suoi giovani fan, in merito a questo periodo particolarmente difficile per tutti. Non solo da un punto di vista psicologico, ma anche economico visto che molte persone sono state costrette ad interrompere le loro attività lavorative.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto fa chiarezza su Fede: “Mai parlato di tradimento”

“Oggi non sono qui per dirvi il solito ‘mi raccomando state tutti a casa’, ma voglio ci tengo a dirvi una cosa” ha precisato la fidanzata di Federico Rossi, che è stato accusato di aver violato la quarantena per raggiungerla. “Siate responsabili, soprattutto fuori di casa. Se non volete farlo per voi, fatelo per chi è più deboli di voi” si è raccomandata la modella. “Quando ho rivisto mia nonna, non vi nascondo che avevo una voglia matta di abbracciarla, sono rimasta a distanza perché ho pensato soltanto che volevo ‘proteggerla'” ha rivelato la modella, invitando ancora una volta i suoi fan ad essere prudenti.

Paola Di Benedetto ha lanciato un appello per il coronavirus, sperando che i suoi fan le diano ascolto.

Coronavirus | Paola Di Benedetto racconta la sua prima uscita da casa

Paola Di Benedetto, oltre a lanciare un sentito appello ai suoi giovani fan riguardo l’emergenza del coronavirus nel bel paese, come anticipato, ci ha tenuto a raccontare anche com’è stato il primo approccio al mondo esterno, dopo mesi di permanenza prima al GF Vip e poi quella dei suoi genitori, luogo in cui ha deciso di trascorrere questo periodo di quarantena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe: retroscena su Live | Paola Di Benedetto interviene

“Dopo quattro mesi sono riuscita finalmente a fare la prima uscita di casa per andare a trovare la mia nonna” ha scritto Paola Di Benedetto su Instagram, che di recente si è lasciata andare ad una confessione sul GF Vip. “Per la prima volta sono stata costretta ad indossare mascherina e guanti e per la prima volta ho assistito ai cambiamenti che il coronavirus ha portato per le nostre strade” ha confidato la modella.

“So bene che vi sentite dire le stesse cose da mesi e che la maggior parte di voi sono costretti a restare richiusi in casa, facendo perdere il focus in tutta questa situazione” ha poi aggiunto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro e Clizia dopo il GF Vip | Lei: “Vogliamo fare l’amore”

“Mi ritrovo a pensare a tutti coloro che hanno perso a qualcuno a loro caro” ha riflettuto la vincitrice del Grande Fratello Vip. “Mi ritrovo a pensare anche a tutte quelle famiglie che sono piegate in ginocchio dall’economia perché impossibilitate nell’aprire le proprie attività”.

“Oggi, più di qualche altro giorno, ho sentito il bisogno di voler abbracciare, anche se virtualmente, tutti quanti voi” ha concluso Paola Di Benedetto nel suo sfogo sul coronavirus, tra l’altro di recente Federico Rossi ha parlato del suo periodo difficile. “Non voglio aggiungere nessun ‘andrà tutto bene’, ma semplicemente lasciarvi con la consapevolezza che alla fine di ogni tempesta, anche quella più brutta, esce sempre il sole” ha aggiunto. “Io nel mio piccolo ci sono sempre per tutti voi”.