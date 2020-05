Benji e Fede | Federico Rossi, il cantante del duo e fidanzato di Paola Di Benedetto, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato di aver avuto un periodo buio

Federico Rossi, recentemente intervistato da Vanity Fair, non poteva di certo non parlare del suo primo libro in uscita, Naked, in cui viene raccontata in maniera dettagliata, e mai come prima d’ora, la storia di Benji e Fede, quello che il pubblico non ha mai colto dietro ai dolci sorrisi e le belle canzoni del duo musicale.

Il fidanzato di Paola Di Benedetto ha anche rivelato qual è stata la parte più difficile da scrivere dell’intero progetto, svelando un retroscena che nessuno avrebbe mai potuto lontanamente immaginare. Ecco ha detto:

“Tra le pagine del libro confesso che ho iniziato a bere più del dovuto” ha ammesso Federico Rossi di Benji e Fede, tra l’altro il duo pare si sia scelto a causa di Bella Thorne. “Non ero lucido” ha chiarito il cantante. “Quando esci da un periodo in cui sei stato abbastanza giù a livello psicologico” ha aggiunto il fidanzato di Paola Di Benedetto. “E’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai camminato a lungo sulla sabbia” ha concluso il giovane artista.

Federico Rossi di Benji e Fede ammette: “Sarei crollato”

Federico Rossi ha rivelato che di grande aiuto, in quel periodo così delicato e particolare della sua vita, è stata la sua carriera all’interno del gruppo di Benji e Fede, che gli ha permesso di vedere uno spiraglio di luce nel tunnel in cui si trovava.

“Sono convinto che non avessi fatto parte del gruppo” ha ammesso Federico Russi sul suo periodo difficile, che di recente è stato accusato di aver violato la quarantena. “E se non fosse stato il momento più alto della nostra carriera, forse sarei sprofondato del tutto” ha concluso.

Federico Rossi ha confessato di aver avuto problemi con l’alcol, ma ora ha ritrovato il sereno a fianco della sua Paola Di Benedetto. Anche se i due, tra l’altro, a causa della partecipazione di lei al Grande Fratello Vip e poi per la quarantena, non si vedono dagli inizi di gennaio.