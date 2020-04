Federico Rossi ha violato la quarantena per vedere la fidanzata Paola Di Benedetto? Dai social arrivano indizi che creano sospetti?

Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere la fidanzata Paola Di Benedetto e trascorrere del tempo con lei? La domanda è sorta dopo alcuni indizi apparsi sui social che avrebbero insospettito i fans che, sempre molto attenti, hanno notato dei dettagli simili nelle foto e nei video condivisi su Instagram dalla coppia.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto trascorrono la quarantena insieme? Gli indizi

Paola Di Benedetto, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020, ha raggiunto Vicenza dove sta trascorrendo la quarantena con i genitori come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale facendo anche chiarezza sul presunto tradimento del fidanzato Federico.

“Ho scelto di andare a casa dei miei genitori a Vicenza e stare con loro. Io e Federico terremo duro ancora per un po’! Tanto mese più mese meno non cambia… Sono già 4, arriveremo a 6 e istituiremo un nuovo record”.

Nelle ultime ore, però, i fans hanno notato delle somiglianze in una foto pubblicata da Paol e in un video pubblicato da Federico. I fans più attenti, infatti, hanno notato una somiglianza tra il quadro alle spalle della Di Benedetto e quello alle spalle di Federico come potete qui in basso.

Federico, dunque, avrà davvero raggiunto Vicenza per stare con la fidanzata dopo mesi di distanza? In attesa di una risposta, Paola ha confessato di aver avuto paura che la storia con Federico potesse finire per il Grande Fratello Vip:

“Io parto sempre dal presupposto che nella vita tutto può essere, anche quando hai delle sicurezze, non si sa mai. Per questo ho pensato che fosse difficile per entrambi. Da parte mia non ho mai pensato di trovarmi qualcuno nella Casa, questo era davvero l’ultimo dei miei pensieri, ma la lontananza ci avrebbe potuto far capire quanto fosse più o meno forte il nostro legame. Lui, invece, era super geloso della concorrenza maschile! Fortunatamente però è andata bene!”.