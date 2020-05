Lady Gaga piange per l’Italia | Il messaggio inviato a Tiziano Ferro

Lady Gaga piange per l’Italia. Attraverso un video-messaggio, inviato all’amico Tiziano Ferro, la popstar esprime la sua solidarietà verso il nostro Paese.

Lady Gaga si commuove e piange per l’Italia. Attraverso un video-messaggio, inviato all’amico Tiziano Ferro, la popstar di origini siciliane ha voluto esprimere la sua solidarietà verso il nostro Paese duramente colpito dal Coronavirus.

Non è un mistero che la cantante e attrice abbia preso particolarmente a cuore la situazione di emergenza causata dal Covid-19, tanto da aver offerto il suo supporto concreto all’Oms per una raccolta fondi destinati all’acquisto di strumenti ospedalieri e per finanziare le ricerche sul vaccino.

Un concerto virtuale il ‘One World: Together at Home’, organizzato insieme a Global Citizen per sostenere l’Oms, a cui la Germanotta ha offerto tutto il suo supporto mediatico raccogliendo oltre 100 milioni di dollari.

Lady Gaga e il suo messaggio per l’Italia tramite Tiziano Ferro

Che Lady Gaga fosse particolarmente sensibile a certi argomenti era già cosa ben nota. Di recente ha infatti contribuito alla maratona musicale coinvolgendo artisti del calibro di Elton John, Andrea Bocelli e Paul McCartney. Ma la sua solidarietà non si è fermata qui.

La popstar ha infatti voluto fare di più. Avendo origini italiane, e sentendosi particolarmente legata al nostro Paese, ha inviato un video-messaggio all’amico Tiziano Ferro dove esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza nei confronti del popolo italiano duramente colpito dalla pandemia da Coronavirus.

“Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere”. Recita il post su Instagram nella bacheca del cantante che ha subito pubblicato il video-messaggio dell’amica. Al quale ha aggiunto “Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d’amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi”.

“Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene. Vi amo. Siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi nelle loro case. Ho alcuni parenti in Sicilia, ma vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mi preghiere. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili gli uni con gli altri. Vi mando le mie preghiere con tutto il mio cuore. Sapete, alcuni miei amici sostengono che quando le cose si fanno difficili, quello è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà. Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno allo Stivale”.

Questo il messaggio di Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, particolarmente legata al nostro Paese perché suo nonno era emigrato dalla provincia di Messina nel 1908 per andare in America. Figlia di Joseph e Cynthia Germanotta, proprietari di un ristorante a Manhattan, Lady Gaga si è sempre definita orgogliosa di essere figlia di emigrati siciliani.

Nel frattempo la popstar sta trascorrendo la sua quarantena insieme al fidanzato Michael Polansky a Los Angeles. Vista la pandemia, la cantante ha anche preferito rimandare a data da destinarsi l’uscita del suo nuovo album di inediti dal titolo ‘Chromatica‘, che era prevista lo scorso aprile.

di Cristina Biondi