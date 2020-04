Federico Rossi, lontano dalla sua Paola Di Benedetto, le dedica sui social la romantica canzone di Jovanotti “Chiaro di luna”.

Dolci dediche d’amore su Instagram per Federico Rossi e Paola Di Benedetto. La coppia non si è ancora riunita e sta cercando di colmare la lontananza con i social. Dopo aver dedicato una diretta condivisa ai fans, il cantante, su Instagram, nelle scorse ore, ha dedicato una romantica canzone alla sua bellissima fidanzata.

Federico Rossi dedica Chiaro di luna di Jovanotti a Paola Di Benedetto

Sempre più uniti e innamorati, Paola Di Benedetto e Federico Rossi non vedono l’ora di vedersi. Federico sta così dimostrando il suo amore alla fidanzata a distanza. Il cantante, infatti, ha dedicato alla sua Paola una bellissima canzone d’amore. La scelta è ricaduta su “Chiaro di luna” di Jovanotti.

La dedica è stata poi ripostata da Paola che, nelle scorse ore, è stata accusata da Salvo Veneziano di aver vinto solo per il numero di followers e per i fans di Federico Rossi.

Paola e Federico, lontani ormai dallo scorso gennaio per il Grande Fratello Vip 2020, quando riusciranno a vedersi? Difficile dirlo. Paola, tuttavia, in queste ore, sta mantenendo i contatti anche con i fans. Poche ore dopo il ritorno alla realtà, infatti, ha pubblicato un messaggio con cui ha cercato di esprimere le proprie emozioni.

“Non vi so proprio spiegare quanto cavolo mi siete mancati… Paoletta é tornata alla base dopo 3 lunghi mesi! Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura mai avrei pensato a tutto questo. Mai avrei pensato di vivere così intensamente dentro a quelle quattro mura ne di riuscire a tirare fuori tutto ciò che porto qui dentro e raccontarvelo. Un Grazie non sarà mai abbastanza❤️ Il mio cuore da oggi é con voi… Andrà tutto bene”.



In attesa di poter tornare a rivivere la sua storia con Federico, Paola ha anche scoperto le dichiarazioni di Fernanda Lessa sul suo conto.