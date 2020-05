Pago: “Serena Enardu ha fatto una cosa grave” | Lei: “L’ho bloccato”

Pago ha parlato per la prima volta della rottura, pare definitiva, con Serena Enardu. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini l’ha accusata di aver fatto qualcosa di grave, ma la replica di lei non è tardata ad arrivare.

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è giunta di nuovo al capo linea e questa volta la rottura tra i due sembra essere definitiva. Il cantante, contrariamente da quanto fatto dall’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, non si era ancora sbilanciato in merito alla loro separazione ma nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare, per quanto possibile visto che è una persona abbastanza riservata, ciò che è accaduto tra lui e Serena.

Stando quanto dichiarato da parte sua, infatti, la Enardu avrebbe fatto qualcosa di estremamente grave, senza rivelare però cosa, che non potrebbe essere perdonato. Per questo motivo avrebbe scelto di separare ancora una volta, e in maniera definitiva, le loro strade.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serena Enardu e Pago addio | Miriana Trevisan: “Lui ha dormito da me”

“Ha fatto qualcosa di troppo grave” ha esordito Pago sulla rottura con Serena Enardu. “Qualcosa che mi impedirà di darle di nuovo fiducia, ma questa volta per sempre” ha spiegato il cantante che non ha lasciato Serena per ritornare con Miriana Trevisan. “Sono tornato ad essere quello che ero fino a poco tempo fa: un vagabondo d’amore” ha proseguito l’artista sardo. “Sono senza amore, senza casa, senza manca e sopratutto senza Serena” ha continuato su Instagram.

“Ma al momento va bene così” ha osservato. “Sono pronto a ricominciare dalla mia famiglia, lei mi ha totalmente deluso ancora una volta” è andato avanti Pacifico Settembre deluso da Serena. “E’ stata in grado di farmi ancora del male” ha aggiunto. “Ora è arrivato il momento di andare avanti con la mia vita, di ricostruire di nuovo tutto da capo” ha rivelato ai suoi fan. “Certo che Serena, proprio lei, di fiducia non può permettersi di parlare” ha concluso. “Lei non sa nemmeno dove stia di casa la fiducia, ieri ma così come oggi” ha aggiunto amareggiato su Instagram.

Serena Enardu dopo la rottura con Pago: “La mia vita non deve essere più pubblica”

Serena Enardu dopo le recenti dichiarazioni di Pago su Instagram in merito alla loro rottura ha deciso di intervenire.

L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a fare alcune precisazioni senza dilungarsi più di tanto, ma ci ha tenuto a chiarire una cosa. Questa volta, la Enardu ha capito la lezione e sa che deve cercare di esporre il meno possibile la sua privata e sentimentale a livello pubblico, visto come sono andate le cose tra lei e Pacifico Settembre, considerato che la loro storia ormai era di dominio pubblico fin dalla loro uscita da Temptation Island Vip.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro sulla rottura di Serena e Pacifico Settembre: “L’amore è questo”

“Volevo “rassicurare” tutti voi che ho bloccato qualsiasi contatto possibile con Pacifico” ha esclamato Serena Enardu furiosa su Instagram poco dopo aver annunciato la rottura con il cantante. “Non ho intenzione di sapere più niente delle cose che dice o che riguardano lui” ha spiegato l’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. “Ora ho soltanto bisogno che la mia vita privata sparisca dai media, che non sia più di dominio pubblico” ha proseguito l’influencer. “Volete sapere cos’è successo tra noi?” ha chiesto poi in maniera retorica ai suoi fedeli sostenitori.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip: Serena Enardu le scrive

“Sono sempre state una persona molto trasparente, anche per quanto riguarda il nostro rapporto” ha proseguito Serena Enardu sulla rottura con Pago su Instagram. “Nel bene e nel male, non gli ho mai raccontato bugie. Non gli ho mai nascosto niente di niente” ha proseguito con la sua spiegazione. “La verità è che la nostra era soltanto una storia malata” ha concluso la Enardu. “Non permetterò mai più a nessuno in futuro di amarmi senza che questo provi fiducia nei miei confronti” ha aggiunto. “Ho capito la lezione”.

Questa volta, purtroppo per i fan che credevano nel loro amore, la rottura tra Pago e Serena Enardu è definitiva. Tra l’altro lei nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro tutte quelle persone che invece di mostrare un certo tatto non hanno fatto altro che attaccarla e insultarla per la fine di questa relazione, incolpandola di aver ancora una volta utilizzato Pacifico Settembre per ottenere una maggiore visibilità.